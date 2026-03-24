Chém người vì mâu thuẫn, được hưởng án treo sau khi bồi thường 100 triệu

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Khương (SN 1991, trú xã Hoành Mô) về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo hồ sơ, rạng sáng 7/6/2025, tại một quán ăn ở thôn Cửa Khẩu, xã Hoành Mô, Khương xảy ra mâu thuẫn với anh Ngô Tiến Cường trong lúc ăn uống. Sau xô xát, bị cáo về nhà lấy dao quay lại quán, chém nhiều nhát về phía anh Cường.

Vụ việc khiến nạn nhân bị thương với tỷ lệ tổn hại sức khỏe 3%. Cơ quan chức năng xác định con dao Khương sử dụng là loại vũ khí có tính sát thương cao.

Trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, tự nguyện bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng. Bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Trước đó, tòa sơ thẩm tuyên phạt Khương 12 tháng tù giam. Tại phiên phúc thẩm, Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng và đã khắc phục hậu quả.

Từ đó, tòa chấp nhận kháng cáo, sửa bản án sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Khương 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định.