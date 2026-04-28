Chém kẻ thù không trúng, quay sang gây thương tích cho người khác

Ngày 28/4, Công an xã Long Phú Thuận (tỉnh Đồng Tháp) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý 5 thanh thiếu niên về hành vi cố ý gây thương tích, gồm: Lương Hiếu Nghĩa (SN 2006), Đặng Thanh Sang (SN 2010), Phan Chí Thiện (SN 2008), Lâu Trần Văn Đạt (SN 2007) và Ngô Trường Huy (SN 2009).

5 đối tượng tại cơ quan công an (Ảnh: CTV).

Lúc 14h10 ngày 26/4, sau khi nhậu xong, Thiện, Sang, Đạt, Nghĩa và Huy cùng đi trên 2 mô tô, mang theo dao tự chế và bình xịt hơi cay đi tìm P.V.H. (SN 2006, ngụ ấp Long Thới B, xã Long Phú Thuận) để giải quyết mâu thuẫn giữa Thiện và H..

Khi đến nhà H., các đối tượng xông vào chém H., nạn nhân bỏ chạy. Lúc này, các đối tượng quay sang chém gây thương tích một người bạn của H. đang ở hiện trường.

Bị hại được người dân đưa đi Bệnh viện Đa khoa tỉnh An Giang cấp cứu, sau đó chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) điều trị.

Hung khí bị tạm giữ (Ảnh: CTV).

Nhận được tin báo, Công an xã Long Phú Thuận khẩn trương đến hiện trường, tiến hành truy xét nhanh và mời 5 đối tượng về trụ sở để làm việc, đồng thời thu hồi các vật chứng có liên quan.

Qua làm việc bước đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi.