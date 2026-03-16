Chê nữ nhân viên rót bia lấy tiền đắt, 2 nhóm người gây náo loạn quán nhậu

Ngày 16/3, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Đỗ Trọng Lập (SN 1982) và Đặng Văn Tuấn (SN 1981) về tội Giết người; bị cáo Phùng Tấn Đình (SN 1981) và Hồ Thăng Hùng (SN 1987) về tội Gây rối trật tự công cộng. Cả 4 bị cáo đều trú tại Đà Nẵng.

Đây là vụ xô xát, đánh nhau gây náo loạn tại một quán nhậu ở quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng (cũ), xuất phát từ việc thanh toán tiền cho các nữ nhân viên phục vụ rót bia.

4 bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Bình An).

Cáo trạng thể hiện, tối 22/12/2023, Đỗ Trọng Lập và Đặng Văn Tuấn cùng nhóm bạn đến nhậu tại một quán ở quận Ngũ Hành Sơn (cũ). Tại đây, nhóm của Lập nói chủ quán liên hệ nhân viên phục vụ rót bia và thỏa thuận giá 300.000 đồng/người. Chủ quán đồng ý và gọi 4 nữ nhân viên đến quán phục vụ rót bia cho nhóm của Lập.

Đến khoảng 21h15 cùng ngày, khi tính tiền, nhóm của Lập kiểm tra hóa đơn, nhưng một người không đồng ý với giá tiền phục vụ của các nhân viên nên không chịu trả tiền và có lời nói xúc phạm đến chị V., là nhân viên phục vụ.

Lúc này, chị V. gọi điện thoại cho Phùng Tấn Đình thông báo sự việc mình phục vụ khách ở quán nhưng không được trả tiền như thỏa thuận. Đang ngồi nhậu với Hồ Thăng Hùng, Đình lấy dao và cây gỗ đưa cho Hùng cùng đến quán nhậu của chị V. để hăm dọa, đánh nhóm của Lập.

Trong lúc hỗn chiến, nhóm của Lập gây thương tích cho Đình tại vùng đỉnh đầu, vùng cổ, cẳng tay phải, với tỉ lệ tổn thương cơ thể 14%. Cáo trạng cho rằng, Đình không tử vong là do được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Cáo trạng cũng chỉ ra Đình và Hùng còn có hành vi sử dụng dao, gậy gỗ phá phách, đập phá bàn ghế tại quán nhậu; gây gổ, đánh nhau với nhóm của Lập khiến khách hàng, nhân viên hoảng sợ bỏ chạy đã làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường và trật tự của quán.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt bị cáo Lập mức án 7 năm tù, bị cáo Tuấn 5 năm tù, cùng về tội Giết người; bị cáo Đình 2 năm 6 tháng tù, bị cáo Hùng 2 năm tù, cùng về tội Gây rối trật tự công cộng.