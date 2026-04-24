Chậm bàn giao nhà chủ đầu tư còn khởi kiện khách hàng

Ngày 24/4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp hợp đồng mua bán căn hộ giữa Công ty cổ phần Bất động sản S. (viết tắt là Công ty S.) và vợ chồng ông C.H.P. (trú tại phường Đông Ngạc).

Theo hồ sơ, tháng 12/2021, vợ chồng ông P. ký hợp đồng mua căn hộ diện tích 130m2 tại tòa HH3 (phường Xuân Đỉnh, Hà Nội) do Công ty S. làm chủ đầu tư, với giá hơn 5 tỷ đồng, dự kiến bàn giao quý II/2024.

Sau khi ký hợp đồng, khách hàng đã thanh toán 95% giá trị, tương đương gần 4,7 tỷ đồng.

Đến hết thời hạn bàn giao và cả thời gian gia hạn 180 ngày theo hợp đồng, chủ đầu tư vẫn chưa giao nhà.

Ngày 25/9/2025, vợ chồng ông P. gửi văn bản đề nghị chấm dứt hợp đồng. Hai bên sau đó thống nhất chấm dứt nhưng không thống nhất được việc xử lý các khoản tiền liên quan, dẫn đến tranh chấp.

Vì thế chủ đầu tư đã khởi kiện, đề nghị tòa án công nhận việc chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ giữa các bên từ ngày 2/10/2025; chấp nhận cho chủ đầu tư hoàn trả gần 4,7 tỷ đồng khách hàng đã đóng (95% giá trị hợp đồng); chấp nhận trả tiền phạt bằng 8% giá trị hợp đồng (401 triệu đồng) và án phí.

Trụ sở Tòa án nhân dân TP Hà Nội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Song sau đó vợ chồng ông P. không chấp nhận việc này nên có đơn đề nghị tòa án công nhận chấm dứt hợp đồng mua bán căn hộ nhưng yêu cầu chủ đầu tư thanh toán tổng cộng số tiền hơn 17,9 tỷ đồng.

Trong đó, ngoài số tiền đã nộp, vợ chồng ông P. yêu cầu tính lãi chậm bàn giao 0,05%/ngày từ thời điểm đóng tiền đầu tiên (cuối năm 2021) đến khi chấm dứt hợp đồng, tương đương gần 2,3 tỷ đồng; yêu cầu bồi thường chênh lệch giá căn hộ khoảng 9,3 tỷ đồng do giá thị trường tăng và 360 triệu đồng tiền thuê nhà.

Tại bản án sơ thẩm ngày 16/1, Tòa án nhân dân Khu vực 4 (Hà Nội) chấp nhận việc chấm dứt hợp đồng, buộc Công ty J. hoàn trả gần 4,7 tỷ đồng và trả khoản phạt 8% cho vợ chồng ông P.

Đối với yêu cầu của vợ chồng ông P., tòa chỉ chấp nhận một phần tiền lãi chậm bàn giao, xác định thời gian vi phạm 368 ngày (từ 28/9/2024 đến 2/10/2025), tương ứng hơn 860 triệu đồng; đồng thời bác yêu cầu bồi thường chênh lệch giá và tiền thuê nhà do không có căn cứ.

Không đồng ý, gia đình ông P. kháng cáo lên cấp phúc thẩm, đề nghị tính lại tiền lãi từ thời điểm nộp tiền và buộc chủ đầu tư thanh toán thêm các khoản chênh lệch giá, chi phí thuê nhà.

Tại phiên phúc thẩm ngày 24/4, HĐXX nhận định chủ đầu tư đã chậm bàn giao căn hộ vượt thời hạn cam kết, người mua có quyền chấm dứt hợp đồng. Tuy nhiên, việc tính lãi chỉ được xác định từ thời điểm hết thời gian gia hạn theo hợp đồng, không phải từ thời điểm đóng tiền như yêu cầu của bị đơn.

Tòa cho rằng chưa có cơ sở xác định thiệt hại thực tế đối với khoản chênh lệch giá căn hộ, trong khi chi phí thuê nhà không được quy định trong hợp đồng và không chứng minh được mối liên hệ trực tiếp với vi phạm.

Tại phiên tòa, phía chủ đầu tư tự nguyện hỗ trợ khách hàng 360 triệu đồng tiền thuê nhà, được HĐXX ghi nhận.

Kết thúc phiên xét xử, TAND TP Hà Nội không chấp nhận kháng cáo của các bên, giữ nguyên bản án sơ thẩm. Đồng thời HĐXX cấp phúc thẩm ghi nhận việc Công ty S. hỗ trợ vợ chồng ông P. 360 triệu đồng tiền thuê nhà.