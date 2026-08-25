Cặp đôi giả nhân viên tài chính chiếm đoạt tiền ở Lâm Đồng

Ngày 25/8, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đã bắt giữ Lê Thế Anh (SN 2000) và Võ Thị Như Phượng (cùng trú tại thành phố Cần Thơ) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, đầu tháng 8, nhận thấy nhiều ngân hàng triển khai các gói vay trực tuyến, Lê Thế Anh bàn bạc cùng Võ Thị Như Phượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lê Thế Anh và Võ Thị Như Phượng (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Hai người này đến khu vực Đà Lạt, lập tài khoản Facebook “Hỗ trợ vay vốn Đà Lạt Lâm Đồng” rồi đăng tải nhiều bài viết quảng cáo dịch vụ hỗ trợ vay tiền nhanh, thủ tục đơn giản, không mất phí. Để tiếp cận khách hàng, hai người đã chi tiền chạy quảng cáo trên mạng xã hội.

Khi gặp khách hàng, Thế Anh cùng Như Phượng tự giới thiệu là nhân viên tài chính, cam kết hỗ trợ thực hiện thủ tục vay tiền nhanh chóng.

Với vỏ bọc trên cùng những lời quảng cáo “không mất phí”, nhiều khách hàng tin tưởng giao điện thoại, căn cước công dân cho hai đối tượng để thực hiện thủ tục vay vốn.

Từ điện thoại và thông tin cá nhân của khách hàng, Thế Anh và Như Phượng cài đặt, truy cập các ứng dụng ngân hàng rồi thực hiện thủ tục vay tiền trực tuyến.

Khi khoản vay được ngân hàng phê duyệt, giải ngân, hai đối tượng chuyển một phần hoặc toàn bộ số tiền sang các tài khoản đã chuẩn bị từ trước để chiếm đoạt.

Từ tin báo của người dân, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt vào cuộc điều tra, bắt giữ Lê Thế Anh và Võ Thị Như Phượng để xử lý theo quy định.