Cảnh sát đột kích, phát hiện gã đàn ông cất giấu 1,5kg ma túy trong nhà

Ngày 4/2, Công an tỉnh Quảng Ngãi thông tin, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt phá điểm tàng trữ, mua bán ma túy tại nhà của Nguyễn Hữu Sơn (30 tuổi, trú tại phường Cẩm Thành, Quảng Ngãi).

Thời gian qua, các trinh sát phòng chống tội phạm ma túy phát hiện Nguyễn Hữu Sơn thường xuyên liên hệ với nhiều đối tượng nghiện ma túy. Qua theo dõi, trinh sát xác định Nguyễn Hữu Sơn có dấu hiệu tàng trữ, mua bán ma túy ngay tại nhà của mình.

Ma túy được thu giữ tại nhà của Nguyễn Hữu Sơn (Ảnh: Minh Châu).

Sau một quá trình theo dõi, hàng chục cán bộ, chiến sĩ của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đột kích nơi ở của Nguyễn Hữu Sơn. Tại đây, cảnh sát phát hiện 1,5kg ma túy được Sơn chia nhỏ để giấu nhiều nơi trong nhà.

Để đối phó với lực lượng công an, Sơn cho lắp đặt nhiều camera, hệ thống báo động xung quanh nhà. Đối tượng này sẽ theo dõi qua camera khi có con nghiện đến mua ma túy.