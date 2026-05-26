Cảnh sát biển phát hiện tàu vỏ sắt chở 22.000 lít dầu không rõ nguồn gốc

Sáng 26/5, đại diện Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 cho biết đang tạm giữ con tàu vỏ sắt chở lượng lớn dầu diesel không rõ nguồn gốc. Rạng sáng 24/5, trên vùng biển tỉnh Hà Tĩnh, tổ công tác Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phát hiện và kiểm tra phương tiện tàu vỏ sắt mang số hiệu BĐ-996.xx-TS.

Tàu vỏ sắt chở lượng lớn dầu không rõ nguồn gốc (Ảnh: Mạnh Thường).

Trên tàu lúc này có 2 thuyền viên do ông H.M.C. (33 tuổi, trú tại thôn Hải Đông, xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị) làm thuyền trưởng. Theo lời khai, tàu đang vận chuyển 22.000 lít dầu diesel.

Thế nhưng, thuyền trưởng và thuyền viên không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số dầu hiện có trên tàu và bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn của mình.

Cảnh sát biển kiểm tra con tàu chở dầu (Ảnh: Mạnh Thường).

Cảnh sát biển sau đó đã dẫn giải chiếc tàu về cảng Hải đội 102 tại xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh để xác minh, điều tra xử lý theo quy định.