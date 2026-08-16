Cảnh sát biển dẫn giải tàu chở 130.000 lít dầu trái phép về Phú Quốc

Chiều 16/8, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 ở đặc khu Phú Quốc (tỉnh An Giang) cho biết đang củng cố hồ sơ xử lý vụ vận chuyển trái phép số lượng lớn dầu D.O.

Tàu TG 91467-TS vận chuyển trái phép khoảng 130.000 lít dầu D.O trên vùng biển Tây Nam (Ảnh: Đức Thái)

Trước đó, vào lúc khoảng 0h cùng ngày, tại khu vực cách Tây Nam Hòn Khoai, tỉnh Cà Mau khoảng 90 hải lý, tàu 360 thuộc Biên đội tuần tra kiểm soát của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phát hiện tàu TG 91467-TS có dấu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra, trên tàu có 5 thuyền viên, do ông Hồ Hồng Diệp (SN 1971, trú tại xã Tân Điền, tỉnh Đồng Tháp) làm thuyền trưởng.

Ông Diệp khai nhận trên tàu đang vận chuyển khoảng 130.000 lít dầu D.O không hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Lực lượng chức năng của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 kiểm tra hàng hóa trên tàu TG 91467-TS (Ảnh: Đức Thái)

Lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 đã lập biên bản tạm giữ tang vật, niêm phong hàng hóa và dẫn giải tàu TG 91467-TS về cảng Hải đội 422, Hải đoàn 42 tại đặc khu Phú Quốc để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Theo Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4, đây là thành tích quan trọng hướng tới chào mừng kỷ niệm 28 năm Ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (28/8/1998 - 28/8/2026).