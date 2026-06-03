Cảnh sát 113 chặn nhóm thanh niên cầm hung khí truy đuổi nhau lúc nửa đêm

Ngày 3/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an phường Phú Diễn đang điều tra vụ gây rối trật tự công cộng.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 31/5, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên tuyến đường Doãn Kế Thiện - Mai Dịch, tổ công tác Cảnh sát phản ứng nhanh phát hiện hai nhóm thanh niên đi trên 4 xe máy có biểu hiện gây rối trật tự công cộng.

Theo cơ quan chức năng, nhóm này vừa điều khiển xe theo hướng đường Hồ Tùng Mậu, vừa sử dụng gậy gỗ, gậy sắt truy đuổi, đánh nhau giữa đêm khuya. Vụ việc tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

Đối tượng bị bắt giữ (Ảnh: Công an Hà Nội).

Khi phát hiện lực lượng chức năng, các thanh niên tăng ga bỏ chạy. Tổ công tác đã triển khai truy đuổi, khống chế và bắt giữ một người liên quan, các đối tượng còn lại lợi dụng đêm tối bỏ trốn khỏi hiện trường.

Đối tượng bị bắt là H.H.A. (18 tuổi, trú tại phường Đông Ngạc, Hà Nội). Tang vật thu giữ gồm một xe máy Suzuki Hayate màu đỏ, biển kiểm soát 29L1-439.40.

Sau khi hoàn tất thủ tục ban đầu, tổ công tác đã bàn giao H.H.A. cùng tang vật cho Công an phường Phú Diễn để tiếp tục xác minh, điều tra, làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định.

Việc kịp thời phát hiện, ngăn chặn nhóm thanh niên mang hung khí đánh nhau đã góp phần phòng ngừa các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự, hạn chế nguy cơ xảy ra hậu quả đáng tiếc.