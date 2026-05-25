Cảnh báo chiêu lừa đảo mới nhắm vào người cao tuổi

Công an TP Hải Phòng vừa phát cảnh báo về thủ đoạn giả danh cán bộ cơ quan nhà nước hoặc nhân viên các đơn vị dịch vụ để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng sử dụng số điện thoại lạ gọi cho người dân, tự xưng là cán bộ điện lực, bảo hiểm xã hội, thuế, địa chính, ngân hàng nhằm tạo dựng lòng tin để thực hiện hành vi lừa đảo.

Ảnh minh họa (Ảnh: Công an Hải Phòng).

Nhóm này thường nhắm vào người cao tuổi do nhiều người ít tiếp cận công nghệ thông tin hoặc chưa cập nhật đầy đủ các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng.

Để tạo sự tin tưởng, các đối tượng đưa ra nhiều lý do như hỗ trợ tích hợp thẻ bảo hiểm y tế điện tử, cập nhật sổ đỏ điện tử, đồng bộ dữ liệu dân cư, kích hoạt tài khoản định danh điện tử hoặc bổ sung thông tin điện lực, thuế, ngân hàng.

Sau khi tiếp cận, các đối tượng thường thúc ép hoặc đe dọa nạn nhân với lý do “nếu không thực hiện ngay sẽ bị khóa tài khoản”, “không được nhận trợ cấp” hoặc “ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân”.

Một số trường hợp khác, chúng giả vờ nhiệt tình hỗ trợ để khiến nạn nhân chủ quan, mất cảnh giác.

Khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu người dân cung cấp số căn cước công dân, tài khoản ngân hàng, mã OTP, hình ảnh giấy tờ tùy thân hoặc thông tin đăng nhập ứng dụng ngân hàng.

Các đối tượng cũng yêu cầu nạn nhân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc thông qua đường link gửi qua tin nhắn hoặc mạng xã hội để chiếm quyền kiểm soát điện thoại và đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội.

Cơ quan công an nhấn mạnh, các cơ quan nhà nước không yêu cầu người dân chuyển tiền, cung cấp mật khẩu hay mã OTP qua điện thoại dưới bất kỳ hình thức nào.

Người dân khi cần thực hiện thủ tục hành chính nên trực tiếp đến cơ quan chức năng hoặc liên hệ qua số điện thoại chính thống để xác minh thông tin.

Lực lượng công an cũng đề nghị người dân khi phát hiện hoặc nghi ngờ bị lừa đảo cần nhanh chóng trình báo cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định.