Cầm dao đánh người, thanh niên ở Lâm Đồng bị khởi tố 2 tội

Ngày 22/5, Công an tỉnh Lâm Đồng cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Đức Nhật (SN 1997, trú thôn 2, xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về tội Cố ý gây thương tích và Sử dụng vũ khí quân dụng.

Trần Đức Nhật bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Theo thông tin điều tra của công an, nhiều ngày trước, anh N.V.T. (SN 1990, trú xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng) đến thôn 1, xã Tánh Linh, và bị một người dùng hung khí tấn công gây thương tích vùng đầu. Anh T. bị thương nặng, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Nhận tin báo, Công an xã Tánh Linh có mặt tại hiện trường, làm rõ vụ việc, truy xét các đối tượng liên quan.

Công an xác định, Trần Đức Nhật là người trực tiếp sử dụng dao tự chế gây thương tích cho anh T.. Ngoài ra, công an phát hiện Trần Đức Đến (SN 2003, trú thôn 2, xã Tánh Linh) là người có liên quan nên áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, để phục vụ điều tra.