Ca sĩ Quang Lập, giám đốc Lululola, Mây Sài Gòn cùng "dính án" bản quyền

Ngày 16/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 5 vụ án hình sự và 7 bị can về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Các vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ truyền thông Bihaco, tức BH Media; Công ty TNHH Lululola Entertainment; nhóm 1900 Group; Công ty TNHH Mây Sài Gòn và Trung tâm Giọng ca để đời.

Đáng chú ý nhất trong số các bị can có Nguyễn Hải Bình, Tổng giám đốc BH Media. Ông Bình còn được biết đến với vai trò là Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam.

Ông Nguyễn Hải Bình (Ảnh: Báo Văn hóa).

BH Media từng gây tranh cãi lớn năm 2021 liên quan bản ghi “Tiến quân ca”. Khi đó, BH Media phản hồi rằng không sở hữu quyền tác giả Quốc ca, mà chỉ được Hồ Gươm Audio ủy quyền quản lý, khai thác một bản ghi “Tiến quân ca” trên YouTube.

Đến vụ Quốc ca bị tắt tiếng trong trận Việt Nam - Lào tại AFF Cup, BH Media tiếp tục khẳng định không có bên nào “đánh bản quyền” Quốc ca, mà đơn vị tiếp sóng tự tắt tiếng để phòng rủi ro bản quyền.

Bị can thứ hai là Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment. Lululola được biết đến với mô hình cà phê kết hợp biểu diễn âm nhạc, với các sân khấu ở Đà Lạt, Phan Thiết, Sài Gòn.

Bị can Võ Văn Nam, Giám đốc Công ty TNHH Lululola Entertainment (Ảnh: Bộ Công an).

Lululola Coffee nổi tiếng là không gian cà phê - acoustic ngoài trời, thường tổ chức show ca nhạc buổi tối với sự tham gia của các ca sĩ nổi tiếng như Bùi Anh Tuấn, Bùi Lan Hương, Vũ Cát Tường, Đức Phúc, Dương Edward…

Ở nhóm 1900 Group, cơ quan điều tra khởi tố 2 bị can là Nguyễn Minh Đức, chủ hộ kinh doanh Đồi Mặt Trời, và Ngô Thanh Tùng, chủ hộ kinh doanh Thông Zeo.

Đây là nhóm gắn với các mô hình giải trí, sự kiện âm nhạc tại Hạ Long. Hai cơ sở nêu trên cũng có những hoạt động tương tự Lululola khi mời các ca sĩ nổi tiếng về hát để bán vé.

Show ca nhạc Lululola ở Đà Lạt (Ảnh: Lululola).

Vụ án thứ tư xảy ra tại Công ty TNHH Mây Sài Gòn, với 2 bị can Võ Hoàng Việt và Nguyễn Trung Trường Huy, Giám đốc Công ty TNHH Mây Sài Gòn.

Mây Sài Gòn là thương hiệu quen thuộc với các đêm nhạc phòng trà, acoustic, pop, rock, indie. Trên website chính thức, đơn vị này tự giới thiệu có hệ thống âm thanh chuyên nghiệp, từng tổ chức nhiều đêm nhạc tại Đà Lạt, TPHCM và một số địa phương, với các mức giá từ vài trăm nghìn đến triệu đồng/vé.

Bị can thứ bảy là Diệp Văn Lập, chủ Trung tâm Giọng ca để đời, được công chúng biết đến với nghệ danh ca sĩ Quang Lập. Ca sĩ này nổi lên từ khoảng năm 2015 nhờ các video bolero, nhạc trữ tình trên YouTube.

Ca sĩ Quang Lập (Ảnh: YouTube).

Trước vụ án hình sự này, Quang Lập từng xuất hiện trong một vụ kiện dân sự về quyền sở hữu trí tuệ. Tháng 4/2024, TAND TPHCM xét xử vụ nhạc sĩ Viên Nghiệp kiện ông Diệp Văn Lập, yêu cầu hủy hai hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả.

Tòa án sau đó không chấp nhận yêu cầu khởi kiện do nguyên đơn không chứng minh được.