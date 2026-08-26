Ca sĩ Chi Dân: “Mong mọi người tha thứ, cho bị cáo cơ hội làm lại cuộc đời”

Chiều 26/8, 227 bị cáo trong chuyên án VN10, liên quan vụ 4 nữ tiếp viên hàng không bị lợi dụng vận chuyển trái phép chất ma túy, nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án.

Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (ca sĩ Chi Dân) gửi lời xin lỗi đến gia đình, khán giả đã yêu mến, ủng hộ mình trong thời gian qua, cùng bạn bè, đồng nghiệp.

Ca sĩ Chi Dân trình bày tại tòa (Ảnh chụp màn hình: Xuân Duy).

“Chỉ vì thiếu hiểu biết và một phút nông nổi, bị cáo đã gây ra hậu quả. Bị cáo mong mọi người tha thứ, cho bị cáo cơ hội được làm lại cuộc đời. Trong những đêm bị tạm giam, bị cáo nhiều lần trằn trọc, suy nghĩ về những hành động của mình, từ đó nhận ra sai lầm và cảm thấy rất ăn năn, hối hận về hành vi đã gây ra.

Bị cáo mong HĐXX xem xét, khoan hồng, cho bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ để sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời và trở thành một con người tốt hơn”, ca sĩ Chi Dân nói.

Phần lớn các bị cáo cũng gửi lời xin lỗi đến gia đình, người thân và những người bị ảnh hưởng bởi hành vi phạm tội của mình. Nhiều bị cáo bày tỏ sự ân hận, cho biết đã nhận thức rõ lỗi lầm và hậu quả do hành vi của bản thân gây ra.

Các bị cáo mong HĐXX xem xét những tình tiết giảm nhẹ, tạo cơ hội để họ sớm trở về với gia đình, làm lại cuộc đời và có điều kiện chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ.

Trước đó, trong phần luận tội, đại diện VKSND TPHCM đề nghị HĐXX tuyên phạt ca sĩ Chi Dân mức án 7-8 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hội đồng xét xử vụ án (Ảnh: Nam Anh).

Đối với các bị cáo còn lại, đại diện VKS đề nghị mức án từ 18 tháng đến tử hình, trong đó có 9 án tử hình, khoảng 20 bị cáo bị đề nghị mức án chung thân

Do tính chất phức tạp của vụ án, HĐXX quyết định nghị án kéo dài và sẽ tuyên án vào sáng 3/9.

Theo cáo trạng, ngày 16/3/2023, trong quá trình soi chiếu hành lý của chuyến bay VN10 của Vietnam Airlines từ Pháp về Việt Nam, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất phát hiện nhiều tuýp kem đánh răng có dấu hiệu bất thường trong hành lý của 4 nữ tiếp viên hàng không. Lực lượng hải quan sau đó phối hợp với Bộ Công an và Công an TPHCM tiến hành kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 327 tuýp kem đánh răng còn nguyên nắp, trong đó 157 tuýp chứa hơn 11kg ma túy.

Mở rộng điều tra, đến ngày 3/4/2023, Công an TPHCM xác định ngoài chuyến hàng bị phát hiện ngày 16/3/2023, Hà Danh Nậm (đang bị truy nã, còn gọi là “Hữu Sơn”) trước đó đã vận chuyển trót lọt 6 chuyến hàng chứa ma túy từ Pháp về Việt Nam.

Nậm bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn cất giấu ma túy trong kem đánh răng, thực phẩm chức năng, đồng thời lợi dụng dịch vụ gom hàng và chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển ma túy về Việt Nam.

Theo cáo trạng, cả 7 chuyến hàng đều được chuyển về đầu mối nhận hàng tại Đồng Nai do Hoàng Sỹ Thắng phụ trách. Sau khi nhận hàng, Thắng phân chia từng kiện và chỉ đạo cháu rể là Bùi Văn Ánh giao cho các đầu mối tiêu thụ tại TPHCM và Bình Dương cũ.

Cơ quan tố tụng xác định Hà Danh Nậm phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép gần 18kg ma túy. Theo cáo buộc, Nậm chỉ đạo Thắng và Ánh vận chuyển ma túy cho người mua.

Đối với 4 nữ tiếp viên hàng không, kết quả điều tra xác định đây là lần đầu họ được phân công cùng trên một chuyến bay. Các tiếp viên đồng ý vận chuyển khoảng 60kg hàng hóa, gồm kem đánh răng, bàn chải đánh răng... từ Pháp về Việt Nam với tiền công 6,5 euro/kg, tương đương khoảng 169.000 đồng/kg.

Cơ quan điều tra xác định 4 tiếp viên không quen biết, không liên lạc, không nhận hoặc chuyển tiền với Hà Danh Nậm, Hoàng Sỹ Thắng và những người khác trong vụ án. Do đó, cơ quan điều tra kết luận không có căn cứ xử lý hình sự các tiếp viên về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.