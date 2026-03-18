Bóc trần chiêu biến hơn 10.000 chai rượu trôi nổi thành hàng ngoại

Ngày 18/3, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Phạm Quang Huy, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thu Hà (Công ty Thu Hà, trụ sở tại phường Nha Trang); Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Khang Thịnh (trụ sở ở xã Diên Thọ) và 8 nhân viên Công ty Thu Hà, về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Theo cáo trạng, Công ty Thu Hà được thành lập năm 2001, do bà Phạm Thị Thu Hà làm Giám đốc điều hành, hoạt động chính trong lĩnh vực bán buôn thực phẩm, rượu, bia và đồ uống không cồn.

Tháng 6/2024, bà Hà qua đời nên chồng bà là ông N.Q.K. được giao giữ chức Giám đốc. Sau 4 ngày nhận chức, ông K. ký giấy ủy quyền, giao ông Nguyễn Phạm Quang Huy thay mặt làm việc với các cơ quan, ký kết văn bản, hợp đồng liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty.

Đến tháng 1/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện Công ty Thu Hà cất giữ hàng chục nghìn chai rượu, bia dán nhãn tiếng nước ngoài nhưng không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Quá trình điều tra xác định, công ty này thu mua rượu không rõ nguồn gốc, không có giấy tờ hợp lệ, đưa về các kho để cất giấu, phục vụ mục đích kinh doanh, thu lợi bất chính.

Sau khi mua hàng trôi nổi trên thị trường, bà Phạm Thị Thu Hà và Nguyễn Phạm Quang Huy nhiều lần thuê Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc Công ty TNHH TM và DV Khang Thịnh làm giả tem rượu nhập khẩu và nhãn phụ tiếng Việt.

Về thủ đoạn, Huy chỉ đạo nhân viên công ty bóc tem rượu nhập khẩu thật gửi cho Hùng. Từ đó, Hùng chỉnh sửa hình ảnh trên máy tính để tạo mẫu tem giả giống tem thật.

Khi nhận tem, Phó Giám đốc Công ty Thu Hà cùng nhân viên kiểm tra chất lượng hình ảnh, quét mã QR trên tem và nhãn phụ giả để đánh giá độ tương đồng với tem thật, sau đó thống nhất mẫu và đặt Hùng in số lượng lớn. Hùng tiếp tục thuê một người khác tại Khánh Hòa in tem theo mẫu đã hoàn thiện rồi giao cho Công ty Thu Hà.

Sau khi có tem, các nhân viên Công ty Thu Hà dán lên hơn 10.700 chai rượu không rõ nguồn gốc nhằm tăng giá trị sản phẩm để bán kiếm lời. Mỗi chai rượu ngoại được bán trên thị trường có giá hàng triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc tiêu thụ rượu giả giai đoạn 2021-2025 là hơn 14,6 tỷ đồng, trong đó riêng từ tháng 7/2024 đến tháng 1/2025 là hơn 2,6 tỷ đồng.

Đối với ông N.Q.K., cơ quan điều tra xác định người này không tham gia hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả nên không bị xử lý hình sự