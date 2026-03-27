Bộ trưởng Lương Tam Quang: Chủ động từ sớm, từ xa giữ vững an ninh, trật tự

Chiều 27/3, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại Công an tỉnh Thanh Hóa.

Thời gian qua, Công an tỉnh Thanh Hóa đã khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Trong quý I, đơn vị đã đổi mới tư duy theo hướng “chủ động đề xuất, kiến tạo phát triển”, triển khai đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, góp phần bảo đảm vững chắc an ninh, trật tự, góp phần đảm bảo việc phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhiều chuyên án, vụ án lớn được triệt phá. Điển hình là vụ khởi tố 12 bị can giả danh khám, chữa bệnh, bán bài thuốc xương khớp “Hoàng Minh Đường”; triệt xóa ổ nhóm sản xuất, phát tán mã độc, thu thập hơn 94.000 tệp dữ liệu để mua bán trái phép, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Công an tỉnh Thanh Hóa đã xác lập, đấu tranh 6 chuyên án, triệt xóa 9 đường dây, khởi tố 154 vụ, 308 bị can phạm tội về ma túy. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được đẩy mạnh, với phương châm lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo.

Ông Nguyễn Doãn Anh, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa, đánh giá cao những đóng góp quan trọng của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Công an tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu kịp thời cho cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai đồng bộ nhiều giải pháp giữ vững ổn định an ninh chính trị; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng của tỉnh.

Các đại biểu và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa tham dự buổi làm việc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tích nổi bật mà lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong thời gian qua.

Bộ trưởng nhấn mạnh, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương pháp công tác, thống nhất nhận thức về vai trò, trách nhiệm trong giai đoạn phát triển mới; gương mẫu, đi đầu trong tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII bằng những kết quả, sản phẩm cụ thể, đo đếm được.

Lực lượng Công an Thanh Hóa cần chủ động triển khai các chỉ tiêu, nhiệm vụ ngay từ sớm, từ xa, bảo đảm hoàn thành và vượt với chất lượng, hiệu quả thực chất; mọi nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, không để chậm tiến độ hoặc hình thức.

Ngoài ra, Công an Thanh Hóa cần đặc biệt chú trọng thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, tập trung giải pháp kéo giảm tội phạm bền vững, xây dựng xã, phường không ma túy, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh ngay từ cơ sở.

Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Bộ trưởng Lương Tam Quang yêu cầu lực lượng Công an Thanh Hóa tiếp tục đề cao kỷ luật, kỷ cương trong toàn lực lượng, lấy hiệu quả công việc và sản phẩm cụ thể làm thước đo đánh giá kết quả công tác.

Theo Bộ trưởng Lương Tam Quang, năm 2026 được xác định là “Năm nâng cao chất lượng cán bộ cơ sở”, Công an tỉnh Thanh Hóa cần tập trung rà soát, bố trí, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công an xã, phường; xây dựng lực lượng công an cơ sở thật sự vững mạnh, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Tô Anh Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết đơn vị sẽ cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch công tác, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.