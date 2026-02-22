Bố trí cảnh khuyển Quảng Ninh trực xuyên Tết, bảo vệ 2 lễ hội

Trong những ngày cao điểm bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các tổ Cảnh khuyển thuộc Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh Quảng Ninh duy trì trực xuyên đêm. Lực lượng này được xác định là mũi công tác quan trọng trong phòng ngừa, kiểm soát nguy cơ vũ khí, vật liệu nổ tại nơi tập trung đông người.

Tổ Cảnh khuyển, Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Ninh tuần tra, rà soát an ninh tại khu vực Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026 (Ảnh: Công an cung cấp).

Đơn vị bố trí 3 tổ trực mỗi ngày, bảo đảm 100% quân số, với 6 chó nghiệp vụ chuyên phát hiện chất nổ được huy động thường xuyên. Trong đợt cao điểm, các tổ đã phối hợp tuần tra, kiểm soát 56 ca tại địa bàn trọng điểm.

Lực lượng cảnh khuyển cũng trực tiếp tham gia bảo vệ an toàn tuyệt đối 2 sự kiện, lễ hội đầu xuân trên địa bàn tỉnh. Mỗi lượt rà soát tại mục tiêu đều được thực hiện theo quy trình khép kín, từ khoanh vùng, kiểm tra đến bàn giao hiện trường an toàn.

Song song với nhiệm vụ, đơn vị tổ chức 18 buổi huấn luyện bổ sung trước và trong Tết. Nội dung tập trung vào phát hiện chất nổ trong môi trường nhiều tạp mùi, đông người và xử lý tình huống giả định có vật nghi vấn tại khu vực lễ hội.

Việc duy trì huấn luyện liên tục giúp cảnh khuyển giữ phản xạ đánh hơi chính xác, ổn định tâm lý trong điều kiện tiếng ồn lớn, mật độ người cao. Sự chủ động và kỷ luật của lực lượng góp phần giữ bình yên để người dân vui Xuân an toàn, trọn vẹn.