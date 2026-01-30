Bỏ thạch tín vào 3.000 sản phẩm dùng cho nha khoa là đặc biệt nghiêm trọng

Liên quan đến vụ án bỏ chất độc Arsenic Trioxide (thạch tín trắng) vào sản phẩm dùng trong các cơ sở nha khoa, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM vẫn đang mở rộng điều tra, xử lý các đối tượng liên quan.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đang xác minh các cơ sở nha khoa ở TPHCM và các địa phương khác để làm rõ việc mua bán, sử dụng chất độc này.

Lỏng lẻo trong quản lý chất độc

Trung tá Nguyễn Tiền Giang, Phó đội trưởng Đội 5, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, cho biết, qua công tác nghiệp vụ, đơn vị xác định đường dây mua bán trái phép chất độc thông qua hộ kinh doanh thiết bị y tế, từ đó xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá toàn bộ đường dây.

Cán bộ này đánh giá các đối tượng trong đường dây biết rõ đây là thạch tín, chất độc gây nguy hại đến sức khỏe con người nhưng vẫn sản xuất, điều chế, mua bán dưới tên gọi khác. Từ đó, sản phẩm chứa chất độc được phân phối cho các cơ sở thiết bị y tế, nha khoa để sử dụng như một loại thuốc chữa bệnh cho người.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Để qua mặt lực lượng chức năng, các đối tượng đã sử dụng nhà riêng làm nơi che giấu, sản xuất, điều chế. Đồng thời, các đối tượng lợi dụng mạng lưới người giao hàng để thực hiện vận chuyển chất độc đến các cơ sở nha khoa. Mặc dù biết đây là chất cấm, nhưng vì lợi nhuận, các đối tượng đã sử dụng mọi thủ đoạn để kinh doanh. Từ đó, thu lời bất chính 50.000-100.000 đồng/sản phẩm được bán ra thị trường.

Đánh giá về tính chất vụ việc, Thượng tá Ngô Thuận Lăng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, cho rằng, vụ án này đặc biệt nghiêm trọng. Thạch tín là một trong những chất độc bị cấm, hạn chế nghiêm ngặt trong kinh doanh, mua bán và sử dụng. Nếu đưa tràn lan chất độc này ra thị trường, hậu quả đối với sức khỏe con người là khó lường.

Thượng tá Ngô Thuận Lăng chia sẻ về vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trong thời gian tới, Thượng tá Ngô Thuận Lăng cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế quán triệt chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM, ngoài đấu tranh với buôn lậu, hàng cấm, hàng gian, hàng giả, đơn vị còn có chuyên đề riêng về đấu tranh với tội phạm mua bán, kinh doanh liên quan đến chất độc, kể cả thạch tín, xyanua…

“Một số cá nhân, tổ chức vì hám lợi đã không tuân thủ chặt chẽ quy định, quy trình quản lý chất độc trong kinh doanh và mua bán. Bên cạnh đó, công tác quản lý của các cơ quan Nhà nước còn có điểm hở, lỏng lẻo, nên công tác kiểm tra, giám sát hoạt động này đôi lúc còn yếu”, Thượng tá Ngô Thuận Lăng nêu điểm hở về công tác quản lý chất độc.

Sản xuất chất độc tại nhà riêng

Trước đó, ngày 15/12/2025, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Công an phường An Đông và Sở Công Thương TPHCM kiểm tra Cửa hàng trang thiết bị nha khoa Tản Đà (địa chỉ chung cư Ngô Quyền, phường An Đông).

Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang bày bán sản phẩm “Arsenic Blue 5g” và nhiều lọ sản phẩm Pâte Nécronerve (thường gọi là chất diệt tủy dùng trong nha khoa) nhưng không rõ nguồn gốc. Khám xét tại cửa hàng, cơ quan điều tra thu giữ 534 lọ Pâte Nécronerve và 5 hộp Arsenic Blue 5g.

Các sản phẩm chứa thạch tín (Ảnh: Công an cung cấp).

Kết quả giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại TPHCM xác định, các mẫu vật đều có chứa Arsenic Trioxide (As₂O₃). Đây là chất độc có khả năng gây ung thư và nhiều tác hại nghiêm trọng cho sức khỏe con người, thuộc danh mục hóa chất phải kiểm soát đặc biệt theo quy định của pháp luật. Tổng khối lượng chất độc cảnh sát thu giữ là hơn 674gram.

Tiếp tục điều tra, công an xác định, Tăng Thị Mỹ Hòa (SN 1978, ngụ phường Tân Bình) là người điều hành hoạt động kinh doanh, mua các sản phẩm chứa thạch tín để bán lại cho nhiều cửa hàng nha khoa trên toàn quốc nhằm thu lợi bất chính. Từ năm 2024 đến khi bị phát hiện, Hòa đã bán hơn 3.000 hộp sản phẩm với tổng số tiền trên 1,25 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Mở rộng vụ án, công an đã làm rõ nguồn cung sản phẩm Pâte Nécronerve do Võ Thị Thu Oanh (SN 1976, ngụ phường Bàn Cờ) trực tiếp pha chế, sản xuất thủ công ngay tại phòng ngủ của mình.

Cảnh sát khám xét các địa điểm liên quan trong vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Oanh khai tự mua hóa chất, trộn, chia nhỏ, đóng lọ và bán cho Hoà nhiều lần với số lượng lớn để tiêu thụ ra thị trường. Hành vi sản xuất hóa chất độc trong điều kiện thủ công, không bảo đảm an toàn đã làm gia tăng nguy cơ rò rỉ, phát tán chất độc ra môi trường.

Ngoài ra, nhà chức trách xác định Tăng Hoàng Vinh (SN 1983, ngụ phường An Đông) đã tham gia nhận hàng, bán hàng, giúp sức cho Hòa trong quá trình tiêu thụ các sản phẩm chứa thạch tín.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM đã khởi tố Võ Thị Thu Oanh, Tăng Thị Mỹ Hòa và Tăng Hoàng Vinh về tội Sản xuất, mua bán trái phép chất độc.