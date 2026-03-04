Bố nhốt con, khóa cửa đốt nhà vì lo "sau khi chết không ai chăm sóc"

Ngày 4/3, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã phê chuẩn thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Xuân Nhàn (39 tuổi, trú tại xã Tuy An Bắc) từ tội Đe dọa giết người thành tội Giết người.

Theo điều tra, sáng 30/11/2025, Nhàn sử dụng trái phép chất ma túy rồi cho rằng mẹ ruột giấu chuyện vợ của Nhàn (đã bỏ đi khỏi nhà) về thăm và mua đồ cho con, nên đã chửi bới mẹ.

Đối tượng Hồ Xuân Nhàn (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Trong cơn nóng giận, Nhàn lấy quần áo vứt xuống nền nhà rồi đổ dầu hỏa lên trên và đe dọa giết cả nhà. Trước tình huống này, bố mẹ cùng con gái 15 tuổi của Nhàn hoảng sợ bỏ chạy ra ngoài.

Nhàn nhìn thấy con gái 10 tuổi đang đứng trước sân nhà nên gọi con vào phòng ngủ, chốt cửa lại. Lo lắng cho cháu gái, mẹ của Nhàn lén đi vào nhà từ cửa sau để giải cứu cháu thì bị đối tượng phát hiện và xô ngã xuống nền nhà.

Người đàn ông hung hãn khóa cửa sau lại, cầm dao đi vào phòng ngủ, dùng nệm xốp, quần áo chất thành đống, đổ dầu hỏa lên trên và châm lửa đốt. Thấy lửa cháy, mọi người chạy đến dập lửa thì Nhàn cầm dao đe dọa. Rất may, con gái Nhàn được đưa ra ngoài an toàn.

Quá trình điều tra xác định, Nhàn có ý định tự tử nhưng lo sợ sau khi chết không có ai chăm sóc, nuôi dưỡng con gái nên nảy sinh ý định cho con chết cùng. Việc cháu bé không tử vong là ngoài ý muốn của bị can nên cơ quan tố tụng đã thay đổi tội danh.