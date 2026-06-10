Bỏ 20 triệu đồng trên xe tổ công tác xử lý tai nạn, 2 người bị khởi tố

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Phạm Xuân Hải (SN 1986) và Tạ Vương Anh Tuấn (SN 1964, cùng trú tại tỉnh Hưng Yên) để điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Theo đó, vào ngày 5/6, Tổ công tác thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 tiến hành dựng lại hiện trường vụ tai nạn giao thông đường bộ có dấu hiệu tội phạm xảy ra ngày 16/3 tại khu vực ngã tư giao giữa quốc lộ 4B và tỉnh lộ 237, thuộc thôn Bản Tấu, xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Các bị can trong vụ án (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Trong quá trình dựng lại hiện trường, Phạm Xuân Hải (người có liên quan đến vụ việc) đã bàn bạc với Tạ Vương Anh Tuấn (người được Hải ủy quyền giải quyết vụ tai nạn) chuẩn bị một đơn đề nghị không khởi tố vụ án cùng một phong bì chứa 20 triệu đồng tiền mặt.

Sau đó, Tuấn đặt phong bì tiền trên vào ghế sau ô tô của tổ công tác với mục đích tác động đến quá trình giải quyết vụ việc.

Đồng thời, Tuấn còn liên hệ với điều tra viên thụ lý vụ việc, đề nghị giúp đỡ để Hải không bị xử lý hình sự.

Ngay khi phát hiện vụ việc, điều tra viên đã lập biên bản, báo cáo lãnh đạo đơn vị và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Phạm Xuân Hải và Tạ Vương Anh Tuấn. Quá trình điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ và đấu tranh làm rõ, cả hai bị can đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.