Bí thư đoàn công ty cao su hiếp dâm bé gái lớp 5

Ngày 5/7, nguồn tin của phóng viên Dân trí, xác nhận, Nguyễn Minh Tuấn (39 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, Bình Phước), cán bộ phòng Tổ chức hành chính kiêm Bí thư đoàn của Công ty cao su Đồng Phú, đã thực hiện hành vi hiếp dâm bé gái 11 tuổi.

"Công an vẫn đang trong quá trình điều tra, chưa có báo cáo cụ thể về vụ việc trên", nguồn tin nói.

Thông tin ban đầu, ngày 30/6, Tuấn đến nhà em V.T.H.N. (11 tuổi, học lớp 5, ngụ xã Thuận Phú, huyện Đồng Phú), mua bánh cho N.

Lúc này, trong nhà không có người lớn nên Tuấn đã khống chế em N., thực hiện hành vi hiếp dâm. N. chống trả và thoát khỏi kẻ yêu râu xanh, thông báo sự việc cho gia đình.

Người nhà N. đã tố cáo hành vi của Tuấn cho cơ quan công an. Công an xã Thuận Phú phối hợp với Công an huyện Đồng Phú mời Tuấn lên trụ sở làm việc.

Tại đây, bước đầu Tuấn đã thừa nhận hành vi của mình. Tuấn là cán bộ phòng Tổ chức hành chính kiêm Bí thư đoàn của Công ty cao su Đồng Phú.

Cơ quan công an đã đưa bé N. đi giám định, mở rộng điều tra vụ án.