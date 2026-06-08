Bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội cho biết Công an xã Tam Hưng vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính ông N.N.V. (trú tại xã Tam Hưng) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, qua công tác rà soát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Tam Hưng phát hiện một tài khoản Facebook đăng tải bình luận có nội dung xúc phạm lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Cơ quan công an sau đó xác định chủ tài khoản là ông N.N.V. và mời người này lên làm việc. Tại cơ quan công an, ông V. thừa nhận hành vi vi phạm, đồng thời tự nguyện gỡ bỏ bình luận có nội dung sai phạm.

Qua vụ việc, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân khi tham gia mạng xã hội cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, có trách nhiệm với các nội dung đăng tải, bình luận và chia sẻ.

Người dân tuyệt đối không đăng tải, phát tán thông tin sai sự thật, xuyên tạc hoặc nội dung xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị phát hiện và xử lý theo quy định.