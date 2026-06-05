Bị phạt 7,5 triệu đồng do đăng thông tin xúc phạm cá nhân lên mạng xã hội

Ngày 5/6, Công an xã Phú Túc đã phối hợp Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Vĩnh Long tống đạt quyết định xử phạt hành chính đối với ông N.V.B. (SN 1962) số tiền 7,5 triệu đồng về hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Ông N.V.B. (phải) tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Vĩnh Long).

Trước đó ngày 13/4, lực lượng công an phát hiện tài khoản Facebook có tên N.X.T. đăng tải nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác.

Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an xã Phú Túc xác minh, xác định chủ tài khoản là ông N.V.B..

Quá trình làm việc, ông B. thừa nhận việc đăng tải, chia sẻ các nội dung nêu trên.

Cơ quan công an đã phân tích, làm rõ tính chất, mức độ vi phạm. Sau buổi làm việc, đương sự đã nhận thức được hành vi vi phạm, chủ động gỡ bỏ toàn bộ nội dung đã đăng tải và cam kết không tái phạm.