Ngày 3/11, Công an xã Phước Hòa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Nguyễn Nhựt Duy (31 tuổi, ngụ TP Cần Thơ) và Nguyễn Hoàng Minh (18 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Hai bị can tại cơ quan công an (Ảnh: Công an xã Phước Hòa).

Theo thông tin ban đầu, ngày 21/8, Nguyễn Nhựt Duy và Nguyễn Hoàng Minh nảy sinh bức xúc sau khi bị chủ cho nghỉ công việc tài xế và phụ xe.

Nghi ngờ ông Trần Trung Hiếu (42 tuổi, ngụ xã Phước Hòa) là người xúi giục chủ cho mình nghỉ việc, Duy bàn bạc với Minh tìm cách chặn đánh ông Hiếu. Minh đồng ý và chuẩn bị hung khí là 2 cây gậy bóng chày bằng sắt, dài khoảng 80cm.

Khi phát hiện ông Hiếu điều khiển xe tải lưu thông trên đường, Duy lái xe máy chở Minh đuổi theo, chặn trước đầu xe và yêu cầu ông Hiếu xuống xe.

Tuy nhiên, do ông Hiếu không đồng ý, Minh dùng gậy bóng chày đập vỡ kính hông bên trái và kính chắn gió phía trước xe tải. Qua định giá, tổng tài sản bị thiệt hại là 12,85 triệu đồng.

Ngày 1/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Duy và Minh.

Qua vụ việc, Công an xã Phước Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, giữ bình tĩnh và kiềm chế cảm xúc khi phát sinh mâu thuẫn trong công việc, sinh hoạt cũng như các mối quan hệ xã hội.

Mọi bất đồng cần được giải quyết thông qua đối thoại, thương lượng hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền can thiệp theo quy định. Người dân tuyệt đối không vì nghi ngờ hay bức xúc cá nhân mà sử dụng bạo lực, hung khí hoặc có hành vi xâm phạm sức khỏe, tài sản của người khác.