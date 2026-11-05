Ngày 4/11, phiên tòa xét xử 188 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) cầm đầu bước sang phần tranh luận.

Công bố bản luận tội, đại diện Viện kiểm sát (VKS) đã phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm và những thủ đoạn tinh vi mà đường dây của Mr Pips sử dụng để chiếm đoạt gần 1.600 tỷ đồng của hơn 900 bị hại.

Vị đại diện VKS cho biết, tại cơ quan điều tra cũng như phiên tòa, hầu hết các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Một số bị cáo chưa thành khẩn hoặc khai báo có mức độ, song căn cứ kết quả xét hỏi công khai cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được, có đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội của các bị cáo.

"Bí kíp 168 câu hỏi" khiến nhà đầu tư khó lòng từ chối

Đại diện VKS đánh giá, trong vụ án này các bị cáo đã xây dựng quy trình lừa đảo như một kịch bản nhiều lớp, có sự phân công, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, từ tiếp cận, tạo niềm tin đến chiếm đoạt tài sản của bị hại.

Ban đầu, bộ phận marketing triển khai quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội với những lời mời chào hấp dẫn như: Đầu tư lợi nhuận cao, kiếm tiền tại nhà, chuyên gia quốc tế hỗ trợ 1-1 nhằm thu thập thông tin khách hàng.

Những người để lại thông tin sẽ được phân loại, đánh giá mức độ tiềm năng rồi chuyển cho bộ phận kinh doanh.

Bị cáo Phó Đức Nam được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Sau khi tiếp nhận dữ liệu, các nhân viên kinh doanh dù không có kiến thức về tài chính, chứng khoán nhưng được đào tạo theo kịch bản có sẵn, đóng vai nhân viên các sàn giao dịch chứng khoán, ngoại hối quốc tế để tiếp cận khách hàng.

Đáng chú ý, theo VKS, các đối tượng cầm đầu còn xây dựng và phổ biến cho nhân viên kinh doanh một bộ "bí kíp 168 câu hỏi" để dụ dỗ bị hại.

Trong bộ tài liệu này, các tình huống mời chào, thuyết phục khách hàng đều được chuẩn bị kỹ lưỡng. Với mỗi câu trả lời của khách hàng, nhân viên có ít nhất 3 phương án đối đáp để tiếp tục dẫn dắt, khiến bị hại khó lòng từ chối.

Các bị cáo còn sử dụng tài khoản mạng xã hội ảo, số điện thoại ẩn danh thông qua ứng dụng Zoiper để liên tục gọi điện, nhắn tin, kết bạn zalo với khách hàng.

Quá trình tiếp cận, tạo niềm tin có thể kéo dài từ vài ngày đến vài tuần. Sau đó, các bị hại được dụ dỗ tham gia những nhóm mạng xã hội.

VKS cho biết thực chất đây là những “phòng diễn” được dàn dựng công phu. Hàng loạt tài khoản ảo đóng vai chuyên gia, nhà đầu tư thành công, liên tục đăng tải hình ảnh kinh doanh có lãi lớn, biên lai chuyển tiền, video rút tiền thành công để tạo hiệu ứng đám đông.

Tất cả nhằm khiến bị hại tin rằng việc đầu tư trên các sàn giao dịch này có thể mang lại lợi nhuận lớn.

Cho thắng để dụ nạp tiền, sau đó khiến tài khoản thua lỗ

Khi bị hại đã tin tưởng, các bị cáo bắt đầu dẫn dắt tham gia giao dịch. Ở giai đoạn đầu, nhà đầu tư được hướng dẫn nạp số tiền nhỏ để giao dịch thử, được “cho thắng”, thậm chí có thể rút tiền nhanh chóng nhằm tạo cảm giác sàn giao dịch uy tín.

Khi niềm tin được củng cố, nhân viên kinh doanh tiếp tục hướng dẫn bị hại mở tài khoản, nạp tiền đầu tư rồi chuyển thông tin cho bộ phận chăm sóc khách hàng.

Tại đây, các bị cáo đóng giả chuyên gia tài chính, liên tục đưa ra những “cơ hội đầu tư”, “tin nội bộ” để thúc đẩy bị hại tăng vốn.

Các bị cáo được dẫn giải khỏi phiên tòa (Ảnh: Nguyễn Hải).

Đại diện VKS cho biết, ngay khi bị hại nạp số tiền lớn, các bị cáo bắt đầu triển khai kịch bản đánh sập tài khoản. Nếu nhà đầu tư muốn rút tiền lãi, các đối tượng sẽ tìm cách trì hoãn, thuyết phục giữ tiền để chờ cơ hội đầu tư lớn hơn.

Cùng với đó, các bị cáo đưa ra những lệnh giao dịch sai, tư vấn sử dụng đòn bẩy cao hoặc can thiệp kỹ thuật khiến tài khoản liên tục thua lỗ, thậm chí “cháy tài khoản”.

Khi bị hại hoảng loạn vì mất tiền, các đối tượng tiếp tục trấn an, dụ dỗ nạp thêm tiền để “gỡ lỗ”. Thậm chí, các bị cáo còn đặt ra những khoản phí không có thật như phí rút tiền, phí đẩy lệnh, thuế,… để tiếp tục chiếm đoạt tài sản.

VKS cho biết, nhiều bị hại bị cuốn vào vòng xoáy nạp tiền liên tục cho đến khi cạn kiệt tài chính. Khi không còn khả năng nạp tiền, tài khoản của họ bị khóa hoặc không thể thực hiện giao dịch, còn các “chuyên gia” lập tức cắt liên lạc.

Bị cáo Phó Đức Nam (Ảnh: Minh Phương).

Đáng chú ý, có trường hợp sau khi khiến bị hại thua lỗ ở một sàn giao dịch, các bị cáo tiếp tục bàn giao người này cho đồng bọn để dụ dỗ đầu tư sang sàn khác với lời hứa giúp lấy lại tiền.

Đại diện VKS nhận định, toàn bộ đường dây lừa đảo của Mr Pips vận hành như một “cỗ máy in tiền”, trong đó mỗi nhân viên được hưởng 1-4% số tiền khách hàng nạp vào tài khoản.

Cơ chế hưởng hoa hồng này tạo động lực để các đối tượng liên tục lôi kéo, giữ chân bị hại nhằm chiếm đoạt được nhiều tiền nhất có thể.

Theo VKS, hành vi của các bị cáo là điển hình cho loại tội phạm có tổ chức, có sự phân công rõ ràng giữa các bộ phận nhưng phối hợp chặt chẽ, nhịp nhàng với nhau. Mặc dù tham gia những công đoạn khác nhau, các bị cáo vẫn phải chịu trách nhiệm chung đối với số tài sản đã chiếm đoạt của từng bị hại.