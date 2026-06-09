Bị kiểm tra, tài xế ném gói vàng hơn 0,5kg vào nhà vệ sinh

Ngày 9/6, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y (Quảng Ngãi) đã chuyển hồ sơ vụ 2 người đàn ông vận chuyển trái phép vàng qua biên giới cho Công an Quảng Ngãi điều tra theo thẩm quyền.

Theo Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Bờ Y, Đàm Quang Vỹ (54 tuổi) và Nguyễn Anh Dương (26 tuổi), đều trú tại tỉnh Gia Lai là tài xế và phụ xe tuyến Việt Nam - Lào. Ngày 30/5, khi Đàm Quang Vỹ điều khiển xe đến cửa khẩu bị lực lượng biên phòng phối hợp với hải quan, công an kiểm tra.

Tài xế Dương và phụ xe thừa nhận đã ném gói vàng vào nhà vệ sinh tại cửa khẩu (Ảnh: Văn Tánh).

Khi lực lượng chức năng kiểm tra xe, tài xế Vỹ và phụ xe Dương liên tục vào nhà vệ sinh với biểu hiện lén lút. Tổ kiểm tra vào nhà vệ sinh phát hiện ông Vỹ ném một gói hàng quấn băng keo đen vào thùng đựng cây lau nhà nên yêu cầu nhặt lại để kiểm tra.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện bên trong gói hàng có hai miếng kim loại màu vàng. Ông Vỹ và phụ xe khai nhận đây là vàng, được một phụ nữ tại Lào thuê vận chuyển về Việt Nam với tiền công 1 triệu đồng. Tại thời điểm đó, 2 người liên quan đến vụ việc không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số vàng.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Bờ Y đã trưng cầu giám định tang vật, định giá tài sản. Kết quả giám định cho thấy tang vật là vàng, tổng khối lượng hơn 0,5kg, trị giá hơn 1,8 tỷ đồng.