Bị đòi nợ 2 triệu đồng, nam thanh niên rút dao đâm chết bạn

Ngày 9/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Ngô Xuân Hoàng (28 tuổi, ở xã Thuận An, Hà Nội) mức án 20 năm tù về tội Giết người và 7 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng, tổng hình phạt là 27 năm tù.

Cáo trạng thể hiện, bị cáo Hoàng có quen biết với anh Nguyễn Văn H. (SN 2001, ở xã Thuận An).

Đến đầu tháng 11/2025, Hoàng vay của anh H. 2 triệu đồng để chi tiêu cá nhân, hẹn 5 ngày sau sẽ trả tiền.

Đến tối 11/11/2025, anh H. gọi điện rủ Hoàng đi uống bia. Nhận lời, Hoàng đến đón bạn rồi cả hai cùng một người bạn khác tên Nguyễn Phú Trường cùng đi nhậu.

Trên đường đến quán bia, anh H. ngồi phía sau đòi Hoàng trả nợ 2 triệu đồng.

Hoàng nói chưa có tiền và hẹn đến ngày 15/11/2025 sẽ trả, nhưng anh H. không đồng ý.

Ngô Xuân Hoàng tại tòa (Ảnh: Trần Nhung).

Anh H. nói cần tiền gấp, yêu cầu Hoàng mang xe máy đi cầm cố để lấy tiền trả.

Do Hoàng không đồng ý nên hai người xảy ra chửi nhau. Khi đó, anh H. bảo Hoàng dừng xe vào vệ đường để gọi điện vay tiền trả cho anh này.

Hoàng sau đó đã gọi điện cho bạn hỏi vay nhưng không được nên anh H. và Hoàng tiếp tục cãi vã.

Trong lúc bực tức, anh H. đạp Hoàng ngã xuống đường rồi dùng mũ bảo hiểm đập vào đầu, vai bị cáo.

Bực tức, Hoàng đứng dậy, rút dao bấm để trong túi quần đâm trúng cổ anh H. khiến nạn nhân trọng thương. Anh H. được đưa đi cấp cứu ngay sau đó song do thương tích nặng, anh H. đã tử vong.