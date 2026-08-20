Bị can hiếp dâm giả làm thuyền viên tàu cá ở TPHCM để lẩn trốn

Rạng sáng 20/8, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu (Bộ đội Biên phòng TPHCM) đã bắt giữ bị can Võ Văn Vũ khi người này đang lẩn trốn trên tàu cá tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu, TPHCM.

Trước đó, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, đã khởi tố Võ Văn Vũ (SN 1993, trú xã Thới Thuận, tỉnh Vĩnh Long) về hành vi hiếp dâm xảy ra tại ấp Bình Thới, xã Bình Đại, tỉnh Vĩnh Long, vào ngày 19/4.

Đối tượng Võ Văn Vũ bị lực lượng Bộ đội Biên phòng TPHCM và Công an tỉnh Vĩnh Long khống chế, bắt giữ khi đang lẩn trốn trên tàu cá (Ảnh: Quang Anh).

Qua rà soát địa bàn, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu xác định một thuyền viên tên Võ Văn Vũ đang có mặt trên tàu cá BV 90279 TS neo đậu tại vùng biển Sao Mai - Vũng Tàu.

Lực lượng biên phòng đã nhanh chóng tiếp cận tàu cá BV 90279 TS và tổ chức khống chế, bắt giữ đối tượng Võ Văn Vũ vào lúc 3h ngày 20/8.

Ngay sau khi bắt giữ, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Bà Rịa - Vũng Tàu đã lập biên bản, bàn giao Võ Văn Vũ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Long, để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.