Bị bạn đồng giới cuỗm dây chuyền 10 chỉ khi "tâm sự" ở khách sạn

Ngày 24/8, VKSND tỉnh Đồng Tháp đã phê chuẩn lệnh bắt khẩn cấp Nguyễn Thanh Hùng (59 tuổi) để điều tra về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, ngày 15/8, ông V.V.H. (64 tuổi, quê Đồng Tháp) nhắn tin trò chuyện qua Zalo với một người đàn ông với tài khoản có tên "Thanh Hưng". Hai người hẹn gặp vào ngày hôm sau.

Đối tượng Nguyễn Thanh Hùng (Ảnh: CTV).

Khoảng 10h ngày 16/8, hai người gặp nhau và đến một khách sạn trên đường Phạm Thanh, phường Đạo Thạnh thuê phòng để "tâm sự".

Tại phòng trọ, sau khi đã "quan hệ" xong, ông H. tháo sợi dây chuyền vàng 18K (trọng lượng 10 chỉ vàng) trị giá 80 triệu đồng, đặt trên giường rồi đi tắm.

Khi tắm xong, ông H. phát hiện người đàn ông này đang đeo sợi dây chuyền của mình trên cổ. Hai người sau đó tiếp tục nằm nghỉ trong phòng.

Đến khoảng 11h55 cùng ngày, khi ông H. định ra về, người đàn ông này nói ở lại chơi thêm một lúc và đề nghị đi mua đồ về ăn.

Ông H. đồng ý, sau đó người này đeo sợi dây chuyền và rời khỏi khách sạn.

Khoảng 30 phút sau, thấy người đàn ông đi lâu nhưng không trở lại, ông H. gọi qua Zalo thì phát hiện tài khoản này đã chặn liên lạc.

Ông H. tiếp tục nhiều lần gọi vào số điện thoại của người đàn ông kia nhưng không ai nghe máy. Lúc này, ông H. nhận ra mình đã bị lừa và do "mắc cỡ" nên không dám trình báo cơ quan công an.

Sau đó ông H. nhờ bạn bè tìm người đàn ông trên nhưng không được. Đến ngày 21/8, do bị áp lực từ gia đình nên ông H. đã đến cơ quan công an trình báo vụ việc.

Công an phường Đạo Thạnh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Tháp đã rà soát và phát hiện Hùng có nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến vụ việc trên.

Khi Hùng đang đi trên đường ở xã Tân Phước 3 đã bị các trinh sát hình sự ập vào khống chế bắt giữ. Qua xét hỏi, Hùng đã thừa nhận hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản như trên.