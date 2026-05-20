Bắt thêm 2 đối tượng trong nhóm mang súng bắn đạn bi gây rối ở Hà Nội

Ngày 20/5, Công an phường Dương Nội, Hà Nội, cho biết đơn vị đã bắt giữ 2 đối tượng cuối cùng trong ổ nhóm gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn vào rạng sáng 7/3. Hai người bị bắt là Ngô Doãn Đức và Nguyễn Hồng Nam, cùng trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Nội.

Theo cơ quan công an, lúc 3h48 ngày 7/3, Công an phường Dương Nội nhận tin báo về vụ tai nạn giao thông tại ngã ba Ba La. Khi có mặt tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định vụ tai nạn xuất phát từ việc 2 nhóm thanh thiếu niên đi xe máy, mang theo hung khí, đuổi đánh nhau trên đường.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu tội phạm đường phố, tính chất nghiêm trọng, Trung tá Bùi Quang Vinh, Trưởng Công an phường Dương Nội, đã chỉ đạo tổ phòng chống tội phạm khẩn trương xác minh, truy xét các đối tượng liên quan. Công an phường Dương Nội đồng thời báo cáo Phòng Cảnh sát hình sự, phối hợp công an các địa bàn Hà Đông, Yên Nghĩa, Chương Mỹ tập trung truy xét.

Hai đối tượng bị bắt (Ảnh: C.A.).

Sau 2 ngày điều tra, đến ngày 9/3, lực lượng công an làm rõ 12 đối tượng, bắt giữ 10 người thuộc 2 nhóm thanh thiếu niên tham gia gây rối trật tự công cộng. Trong số này có 5 đối tượng chưa đủ 16 tuổi. Nguyễn Danh Hiếu, người cầm đầu một nhóm, cũng chưa đủ 16 tuổi và đang là học sinh.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, tối 6/3, Hiếu bị một nhóm thanh thiếu niên đuổi đánh tại phường Chương Mỹ. Bực tức, Hiếu rủ nhiều người khác đi 3 xe máy, mang theo 3 thanh kiếm và nhiều vỏ chai bia để tìm nhóm đối phương đánh trả thù. Nhóm này di chuyển qua nhiều địa bàn như Chương Mỹ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Thanh Xuân.

Rạng sáng 7/3, khi đi đến khu vực Hà Đông, nhóm của Hiếu cho rằng một số người đi đường chiếu đèn pha vào mình nên ném gạch, vỏ chai bia, cầm kiếm đuổi đánh. Sau đó, nhóm này tiếp tục di chuyển đến gần ngã ba Ba La, phường Dương Nội, thì gặp nhóm của Ngô Doãn Đức, Ngô Doãn Phúc, Nguyễn Hồng Nam và Nguyễn Phong Đạt. Nhóm Đức khi đó cũng đang đi tìm một nhóm thanh thiếu niên khác để đánh trả thù.

Công an xác định trước thời điểm xảy ra va chạm, nhóm do Đức cầm đầu mang theo một khẩu súng bắn đạn bi sắt, mặc áo chống nắng dài, di chuyển từ khu vực cây xăng Cổ Bản, phường Yên Nghĩa, qua nhiều địa bàn để tìm người đánh trả thù. Đức được xác định là người chuẩn bị khẩu súng bắn đạn bi rồi đưa cho đồng bọn.

Sau hơn 2 tháng truy tìm, tối 19/5, Công an phường Dương Nội bắt giữ Ngô Doãn Đức và Nguyễn Hồng Nam.