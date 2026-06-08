Bắt tạm giam thanh niên nhiều lần giao cấu với bé gái quen trên mạng

Ngày 8/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biế, đơn vị vừa thi hành lệnh bắt tạm giam Dương Tú Nghiệp (19 tuổi, cư trú tại ấp Tà Săng, phường Tô Châu) về hai tội danh Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi và Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo công an, khoảng tháng 12/2024, thông qua mạng xã hội, Nghiệp quen biết và phát sinh tình cảm với cháu T.P. (SN 2012, cư trú cùng địa phương).

Đối tượng Dương Tú Nghiệp.

Trong các ngày 20/4/2025 và 22/11/2025, Nghiệp đã dụ dỗ và nhiều lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục với cháu P..

Sự việc sau đó bị mẹ của nạn nhân phát hiện và làm đơn tố giác đến cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Nghiệp thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.