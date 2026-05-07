Bắt tạm giam tài xế đi ẩu gây lật xe khách, khiến 2 người bị thương

Ngày 7/5, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Lê Văn Tùng (SN 1986, trú tại phường Hoàng Quế, tỉnh Quảng Ninh) để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó vào chiều 1/1, Lê Văn Tùng điều khiển xe khách giường nằm lưu thông trên quốc lộ 4A theo hướng Cao Bằng đi Lạng Sơn.

Đến khoảng 14h40 cùng ngày, khi xe lưu thông đến km61+400, đoạn qua xã Quốc Khánh (tỉnh Lạng Sơn), do không làm chủ tốc độ, tài xế đã để xe xảy ra tai nạn và bị lật nghiêng.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 2 người trên xe bị thương nặng và được đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định pháp y xác định tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của hai nạn nhân là 143%.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Công an Lạng Sơn).

Cơ quan điều tra xác định Lê Văn Tùng có dấu hiệu vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ nên đã khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người tham gia giao thông cần chấp hành nghiêm các quy định về an toàn giao thông, đặc biệt là kiểm soát tốc độ, giữ khoảng cách an toàn và chú ý quan sát khi điều khiển phương tiện nhằm hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra.