Bắt tạm giam nguyên chủ tịch xã và 2 giám đốc doanh nghiệp ở Thanh Hóa

Ngày 8/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Nhị (nguyên Chủ tịch UBND xã Lâm Phú, huyện Lang Chánh (cũ), nay là xã Văn Phú, Thanh Hóa) về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Cùng tội danh nêu trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn khởi tố, bắt tạm giam Lê Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng và DVTM Tuấn Hùng; Nguyễn Ngọc Tiến, Giám đốc Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Khang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Theo kết quả điều tra, thực hiện chính sách khuyến khích phát triển giao thông nông thôn giai đoạn 2022-2025 của tỉnh Thanh Hóa, UBND xã Lâm Phú được Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh (cũ) phê duyệt hỗ trợ 600 triệu đồng để xây dựng 1km đường giao thông nông thôn tại bản Cháo Pi.

Với vai trò chủ đầu tư, UBND xã Lâm Phú đã chỉ định Công ty TNHH Xây dựng và DVTM Tuấn Hùng thi công; Công ty TNHH Tư vấn xây dựng Phú Khang là đơn vị tư vấn, giám sát.

Quá trình thực hiện dự án, các bị can nêu trên thống nhất chia dự án thành 2 gói thầu có giá trị xây lắp dưới 1 tỷ đồng để triển khai. Tổng giá trị xây dựng của cả 2 gói thầu theo dự toán được phê duyệt là hơn 2,35 tỷ đồng.

Bị can Phạm Văn Nhị (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Tuy nhiên, trên thực tế, đơn vị thi công mới chỉ triển khai khoảng 177m đường bê tông thuộc một tuyến của gói thầu số 2, các hạng mục còn lại không được thực hiện theo thiết kế và dự toán đã được phê duyệt.

Dù công trình chưa hoàn thành, chưa đủ điều kiện nghiệm thu, các đối tượng vẫn lập khống hồ sơ, xác nhận hoàn thành khối lượng thi công nhằm hợp thức hóa thủ tục thanh toán vốn hỗ trợ của nhà nước, gây thiệt hại cho ngân sách hơn 426 triệu đồng.