Bắt tạm giam nguyên cán bộ địa chính xã nhận tiền làm sổ đỏ

Công an xã Cẩm Giàng, TP Hải Phòng vừa tiếp nhận đơn tố giác ông Vũ Bá Đoạt, (43 tuổi, trú tại thôn Lương Xá, xã Cẩm Giàng, Hải Phòng) về hành vi chiếm đoạt tài sản.

Kết quả xác minh cho thấy, cuối năm 2024, khi còn là cán bộ địa chính xã Lương Điền của tỉnh Hải Dương cũ, ông Đoạt đã nhận tiền của người dân để làm thủ tục hợp pháp hóa thửa đất chưa đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các cơ quan chức năng triển khai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam bị can đối với Vũ Bá Đoạt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, ông Đoạt nhận lo thủ tục với tổng chi phí 500 triệu đồng và đã nhận trước 250 triệu đồng, cam kết sau 4 tháng sẽ hoàn tất hồ sơ.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, ông Đoạt không thực hiện như thỏa thuận mà sử dụng toàn bộ số tiền vào mục đích cá nhân, đồng thời không còn khả năng hoàn trả.

Qua điều tra, Công an xã Cẩm Giàng xác định vụ việc có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản nên chuyển toàn bộ hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng để xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 1/5, Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Vũ Bá Đoạt. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 12 phê chuẩn.

Ngày 4/5, điều tra viên bố trí tại Công an xã Cẩm Giàng phối hợp cùng Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng thi hành lệnh bắt tạm giam đối với bị can Vũ Bá Đoạt.

Cơ quan CSĐT Công an TP Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra các hành vi liên quan của ông Đoạt để xử lý theo quy định pháp luật.