Bắt tạm giam giám đốc và kế toán công ty xe khách ở Thanh Hóa

Ngày 16/5, tin từ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa, đơn vị đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh (SN 1983, Giám đốc Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh) và Nguyễn Thị Thanh Ngần (SN 1982, trú tại phường Hạc Thành) về tội Trốn thuế.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Công ty TNHH Du lịch và Vận tải Vân Anh (địa chỉ tại số 3 Nguyễn Chí Thanh, phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa) hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Cơ quan tố tụng thi hành các lệnh khởi tố, bắt tạm giam nữ giám đốc nhà xe Vân Anh - Trịnh Thị Vân Anh (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa).

Từ năm 2024 đến 2025, Trịnh Thị Vân Anh với vai trò là giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty đã chỉ đạo Nguyễn Thị Thanh Ngần (kế toán trưởng công ty) thực hiện việc theo dõi doanh thu ngoài sổ sách, chuyển tiền về tài khoản cá nhân, xuất hóa đơn giá trị gia tăng thấp hơn doanh thu thực tế nhằm trốn nghĩa vụ nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế bị thất thoát hơn 34,6 tỷ đồng.

Đến ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Trốn thuế. Ngày 1/5, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trịnh Thị Vân Anh và Nguyễn Thị Thanh Ngần.