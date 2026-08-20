Bắt quả tang xe tải hút hầm cầu rồi đổ ra môi trường ở Đồng Nai

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP Đồng Nai đang phối hợp cùng Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch xác minh, xử lý vụ việc đổ trộm chất thải ra môi trường.

Chiếc xe tải bị công an bắt quả tang có hành vi đổ chất thải ra môi trường (Ảnh: Công an TP Đồng Nai).

Theo thông tin điều tra ban đầu, trưa 17/8, Đồn Công an Khu công nghiệp Nhơn Trạch phối hợp cùng Công an phường Nhơn Trạch tổ chức tuần tra tại khu vực vườn tràm thuộc địa bàn phường Nhơn Trạch.

Tại đây, lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang 2 xe tải mang biển số 60C-003.xx và 60C-615.xx có hành vi đổ trái phép chất thải chưa qua xử lý trực tiếp ra môi trường.

Trong đó, xe tải mang biển số 60C-003.xx đang trực tiếp xả chất thải xuống một mương tự đào, trong khi xe tải biển số 60C-615.xx đang chờ để đổ chất thải. Tổng lượng chất thải trên hai phương tiện khoảng 3m3.

Làm việc với lực lượng công an, bước đầu, một tài xế khai nhận trước đó trong ngày đã thực hiện một chuyến vận chuyển và đổ chất thải tương tự tại khu vực trên. Qua xác minh, số chất thải được các đối tượng hút từ hệ thống cống thoát nước, hầm cầu của một số doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Nhơn Trạch, sau đó vận chuyển ra khu vực vườn tràm để đổ trái phép.

Chất thải được đổ ra môi trường (Ảnh: Công an TP Đồng Nai).

Tại thời điểm kiểm tra, hai tài xế không xuất trình được hồ sơ, giấy phép và các giấy tờ liên quan đến việc vận chuyển, xử lý chất thải theo quy định.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản, tạm giữ 2 phương tiện để phục vụ công tác xác minh.

Cơ quan công an đang xác minh, làm rõ nguồn gốc, tính chất của số chất thải; hành vi vi phạm của các cá nhân liên quan, đồng thời làm rõ các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.