Bắt quả tang 7 người sử dụng ma túy trong rừng tràm ở Tây Ninh

Ngày 25/3, Công an phường Gia Lộc (Tây Ninh) đang điều tra vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 14h30 ngày 22/3, tại khu vực vườn tràm thuộc khu phố Tân Lộc, Công an phường Gia Lộc kiểm tra, bắt quả tang nhóm 7 người tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Nhóm này gồm: Trần Thanh Thọ (SN 1993) và Nguyễn Văn Hùng (SN 1995, cùng ngụ phường Trảng Bàng); Võ Thị Đẹp (SN 1984) và Võ Chí Tâm (SN 1992, cùng ngụ xã Tân Hòa); Nguyễn Minh Độ (SN 1998, ngụ phường Trảng Bàng); Huỳnh Quang Minh (SN 1991, quê Gia Lai) và Huỳnh Minh Sang (SN 1982, ngụ phường Gia Lộc).

Nhóm sử dụng ma túy bị công an bắt giữ (Ảnh: M.H.).

Tang vật thu giữ gồm dụng cụ sử dụng ma túy tự chế, một bật lửa và 2 xe máy.

Qua điều tra, công an xác định khoảng 9h cùng ngày, Thọ chở Đẹp đến khu vực vườn tràm tìm Sang rủ sử dụng ma túy. Trên đường đi, hai người gặp Minh nên rủ tham gia, góp tiền mua ma túy.

Sau đó, nhóm này rủ thêm Tâm, Hùng và Độ đến tụ tập, tổ chức sử dụng ma túy thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt giữ.

Mở rộng điều tra, Công an phường Gia Lộc phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Tây Ninh bắt khẩn cấp Lê Phát Tài (SN 1994, ngụ phường Gia Lộc), người bán ma túy cho nhóm trên.

Tiếp tục mở rộng điều tra, công an làm rõ Thọ còn là thủ phạm gây ra vụ trộm cắp tài sản ngày 19/3 tại nhà anh V.V.H. (SN 1967, ngụ phường Gia Lộc). Tài sản bị chiếm đoạt gồm 3,5 triệu đồng tiền mặt, một xe máy, một bộ lư đồng và một loa karaoke. Sau khi gây án, Thọ liên hệ Đẹp cùng một số người khác để tiêu thụ tài sản.