Bắt quả tang 4 đối tượng tổ chức "tiệc ma túy" trong khách sạn

Ngày 25/8, Công an xã Cái Bè cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp đã ra quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam Đoàn Minh Hiếu, Đoàn Nhựt Tấn, Đoàn Nhựt Tài và Lương Huỳnh Huy Thịnh (cùng SN 2008), để điều tra về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

4 bị can bị tạm giam (Ảnh: CTV).

Trước đó, lúc 6h30 ngày 17/8, Công an xã Cái Bè kiểm tra cư trú tại một khách sạn trên địa bàn xã thì bắt quả tang Hiếu, Tấn, Tài và Thịnh có hành vi nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại hiện trường, lực lượng công an tạm giữ nhiều đồ vật, tài liệu khác nghi để sử dụng ma túy. Qua kiểm tra nhanh chất ma tuý tất cả đều dương tính.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng đã thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Căn cứ các tài liệu và chứng cứ, Công an xã Cái Bè đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của nhóm đối tượng.

Qua khám xét, lực lượng chức năng thu giữ một số vật chứng liên quan đến hành vi sử dụng và mua bán trái phép chất ma túy.