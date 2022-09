Bắt Phó Chủ tịch TP Điện Biên Phủ

Ngày 22/9, trao đổi với PV Dân trí, đại diện Công an tỉnh Điện Biên cho biết, cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra, công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ - về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất" quy định tại khoản 3 Điều 230 Bộ luật hình sự.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (45 tuổi) được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND TP Điện Biên Phủ từ tháng 10/2018.

Ông Nguyễn Tuấn Anh (bìa phải) (Ảnh: UBND TP Điện Biên Phủ).

Liên quan tới vụ án, trước đó, Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can gồm: Phạm Trung Kiên (38 tuổi), Phó Trưởng phòng Tài chính kế hoạch TP Điện Biên Phủ; Trần Xuân Mạnh (38 tuổi) và Bùi Mạnh Cường (32 tuổi), đều thuộc Phòng Tài chính kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi trường TP Điện Biên Phủ.

Cả 3 bị can bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất".

Theo cơ quan công an, Kiên, Mạnh và Cường được giao nhiệm vụ thẩm định phương án bồi thường để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng nâng cấp Cảng hàng không tỉnh Điện Biên.

Quá trình thực hiện, mặc dù nắm vững các quy định về lập, thẩm định, trình phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất nhưng các bị can vẫn thẩm định và trình đề nghị phê duyệt phương án bồi thường không đảm bảo quy trình, vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Hai bị can Phạm Trung Kiên, Trần Xuân Mạnh đã gây thiệt hại hơn 6,8 tỷ đồng, bị can Cường gây thiệt hại gần 6,2 tỷ đồng của Nhà nước.

Hiện cơ quan Công an tỉnh Điện Biên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án, làm rõ những sai phạm để đưa các đối tượng ra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.