Bắt “nữ quái” trong vụ án vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới

Ngày 4/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã áp giải đối tượng Hồ Thị Thùy Dương từ tỉnh Khánh Hòa về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xét xử.

Dương là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án 103 bị cáo liên quan đến hành vi cho vay lãi nặng và vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Đối tượng Hồ Thị Thùy Dương (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó tối 2/4, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp (Công an thành phố Đà Nẵng) chủ trì và phối hợp với Công an phường Nam Nha Trang (Công an tỉnh Khánh Hòa) đã bắt giữ thành công đối tượng Dương.

Liên quan đến vụ án này, tháng 11/2025, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng đã ban hành quyết định bắt tạm giam bị cáo Dương để phục vụ công tác xét xử sơ thẩm.

Tuy nhiên, trong quá trình chuẩn bị xét xử, Dương đã bỏ trốn và di chuyển qua nhiều tỉnh, thành nhằm né tránh sự truy bắt của cơ quan chức năng.

Xác định đây là đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án, Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Công an thành phố Đà Nẵng đã xây dựng kế hoạch truy bắt.

Theo cáo trạng, vụ án có 103 bị cáo, hình thành nhiều nhóm hoạt động có tổ chức, thực hiện hành vi cho vay với lãi suất vượt quá quy định pháp luật, thu lợi bất chính trong thời gian dài.

Ngoài ra, một số đối tượng còn tham gia đường dây vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới với quy mô lớn, gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn tiền tệ.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, đây là vụ án có quy mô lớn, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự cấu kết chặt chẽ giữa các đối tượng, gây tác động xấu đến tình hình an ninh, trật tự.