Bắt nữ chủ tịch doanh nghiệp cùng 3 thuộc cấp trốn thuế hơn 18 tỷ đồng

Tối 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Xuân An (31 tuổi, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Minh Nhật Duy) cùng 3 thuộc cấp, để điều tra về tội Trốn thuế.

Theo đó, thuộc cấp của bà An cùng bị khởi tố, bắt tạm giam là ông Phạm Quang Châu (40 tuổi, Giám đốc Công ty); bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết (44 tuổi, Phó Giám đốc). Bà Nguyễn Nhật Phương (38 tuổi, cộng tác viên) bị cấm rời khỏi nơi cư trú.

Từ trái qua: Bà Xuân An, ông Phạm Quang Châu và bà Nguyễn Thị Xuân Tuyết (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, hôm 25/6, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự trốn thuế xảy ra tại Công ty TNHH Minh Nhật Duy. Công ty này có trụ sở tại xã Hòa Điền, tỉnh An Giang.

Theo kết quả điều tra, từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2021, dưới sự điều hành của Xuân An, Quang Châu và Xuân Tuyết, doanh nghiệp này đã sử dụng 67 hóa đơn giá trị gia tăng không hợp pháp từ Công ty TNHH Dịch vụ vận tải An Tâm.

Tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào được kê khai khống lên đến hơn 180 tỷ đồng. Hành vi này nhằm mục đích khấu trừ thuế giá trị gia tăng trái phép, trực tiếp gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước số tiền hơn 18 tỷ đồng.

Đáng chú ý, dù không phải là thành viên chính thức trong công ty, bị can Nguyễn Nhật Phương được xác định là đồng phạm đã tích cực giúp sức cho các bị can còn lại thực hiện hành vi vi phạm.

Trong quá trình khám xét nơi ở và nơi làm việc của các bị can, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng liên quan. Vụ án đang được điều tra mở rộng.