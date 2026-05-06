Bắt nhóm khai thác đất ruộng, thu lợi hàng trăm triệu đồng ở Tây Ninh

Ngày 6/5, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị này vừa triệt xóa nhóm người hoạt động khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép. Tang vật bị tạm giữ gồm 1 máy đào bánh xích và 4 xe tải.

Phương tiện chở đất ruộng bị công an tạm giữ (Ảnh: M.N.).

Theo công an, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện nhóm 6 người cấu kết khai thác, vận chuyển, tiêu thụ đất mặt ruộng trái phép tại các xã Phước Chỉ và Mỹ Quý với quy mô lớn, gây thất thoát tài nguyên, tiềm ẩn phức tạp về an ninh trật tự.

Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp với Công an xã Phước Chỉ và Công an xã Mỹ Quý triển khai đồng bộ biện pháp nghiệp vụ, chia nhiều tổ công tác chốt chặn trên các tuyến đường, đồng loạt kiểm tra tại 5 điểm khai thác, tiêu thụ.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện các đối tượng đang khai thác, vận chuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép; tạm giữ 1 máy đào bánh xích và 4 xe tải tự đổ.

Một đám ruộng vừa bị khai thác đất bề mặt (Ảnh: M.N.).

Bước đầu, những người liên quan khai lợi dụng khu vực biên giới vắng, thời điểm sau thu hoạch lúa để tiếp cận, thỏa thuận lấy lớp đất mặt, sau đó huy động máy móc tổ chức khai thác, vận chuyển đi tiêu thụ nhằm thu lợi.

Cơ quan công an xác định, từ đầu tháng 4 đến nay, nhóm này đã khai thác, vận chuyển khoảng 300 xe, tương đương hơn 3.000m3 đất, bán với giá 1,2-1,8 triệu đồng/xe, thu lợi hàng trăm triệu đồng.