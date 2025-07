Bắt người phụ nữ livestream chửi bới tại tòa án ở Tuyên Quang

Sáng 3/7, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với bà Mai Thị Hạ (64 tuổi, ở xã Hàm Yên) về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Trước đó, cảnh sát tiếp nhận kiến nghị khởi tố của TAND huyện Hàm Yên (cũ) với nội dung tố cáo và đề nghị khởi tố, điều tra với bà Hạ vì đã có hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và thẩm phán TAND huyện Hàm Yên, TAND tỉnh Tuyên Quang.

Bà Mai Thị Hạ tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Quá trình điều tra xác định, do mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, không thỏa mãn với kết quả giải quyết của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền, bà Hạ đã sử dụng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook để livestream, đăng tải các bài viết có nội dung xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của người khác và các cơ quan nhà nước.

Theo cảnh sát, bà Hạ nhiều lần đến trụ sở tòa án trong giờ làm việc, chửi bới, lăng mạ, xúc phạm danh dự của các lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo, thẩm phán TAND tỉnh Tuyên Quang và phát trực tiếp trên Facebook, thể hiện thái độ coi thường pháp luật, gây bức xúc trong dư luận.

Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, hành vi của bà Hạ không chỉ vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục mà còn xâm phạm trực tiếp đến danh dự uy tín của cán bộ nhà nước, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin của nhân dân đối với các cơ quan tư pháp.

Công an tỉnh Tuyên Quang đề nghị người dân sử dụng mạng xã hội văn minh, đúng pháp luật. Không đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác.