Bắt một phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TPHCM

Ngày 23/4, Công an phường Tây Thạnh, TPHCM, vừa bắt giữ Cao Thị Kim Châu (SN 1984, ngụ phường Bàn Cờ) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Đối tượng Cao Thị Kim Châu (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 7/4, bà Tô Thị Hồng Ngọc (SN 1983, quê Tây Ninh) đang bán vé số dạo trước cổng Công ty Long Sơn (phường Tây Thạnh) thì được người phụ nữ chạy xe máy gọi lại. Người này tự giới thiệu tên Hà, ở gần phòng trọ của bà Ngọc, biết cả việc nạn nhân bán vé số tới hơn 2h mới về.

Sau một lúc trò chuyện, người phụ nữ hỏi mua 150 tờ vé số, nhưng không trả tiền, đồng thời cho bà Ngọc số điện thoại và hẹn đúng 10h gọi điện lại để lấy tiền. Do tin tưởng người này ở gần nhà, bà Ngọc đưa cho đối phương 150 tờ vé số.

Đến giờ hẹn, nạn nhân gọi vào số điện thoại trên thì không liên lạc được. Do bận đi bán vé số, đến ngày 12/4, bà Ngọc mới tới Công an phường Tây Thạnh để trình báo.

Công an phường vào cuộc điều tra, xác định đối tượng nghi vấn là Cao Thị Kim Châu và triệu tập người này lên trụ sở để làm việc.

Bước đầu, Châu khai khoảng tháng 5/2025, do không có việc làm và chồng bị bệnh không có khả năng lao động, bà nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt vé số.

Châu thường chạy xe trên nhiều tuyến đường, tìm người lớn tuổi hoặc người khuyết tật bán vé số, để thực hiện hành vi lừa đảo. Trường hợp không tìm thấy những người theo tiêu chí trên, Châu sẽ lừa bất kỳ ai bán vé số mà bà ta gặp.

Người phụ nữ khai không nhớ số lượng nạn nhân đã bị bà ta lừa. Sau khi gây án, Châu đem vé số bán lại cho Nguyễn Thị Hồng Nhi. Nhi biết vé số do Châu lừa đảo chiếm đoạt mà có, nhưng vẫn mua với giá rẻ hơn giá đại lý để bán lại cho người khác.

Theo công an, Châu có 1 tiền sự và bị xử phạt hành chính về hành vi tương tự vào ngày 19/8/2023 tại phường Tam Bình, TPHCM.