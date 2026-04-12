Bắt giữ và bàn giao người nước ngoài trốn truy nã quốc tế

Ngày 12/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã phối hợp bắt giữ đối tượng truy nã quốc tế W.H. (SN 1972, quốc tịch nước ngoài) theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an và phía nước bạn.

Công an Đà Nẵng bàn giao W.H. cho nước bạn để xử lý theo quy định (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng cảnh sát hình sự xác định W.H. đã nhập cảnh vào Việt Nam và đăng ký lưu trú tại địa bàn phường Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng.

Qua kiểm tra phòng 3226, một chung cư tại phường Ngũ Hành Sơn, lực lượng cảnh sát phát hiện một nam công dân người nước ngoài lưu trú với thông tin trùng khớp.

Sau khi đối chiếu, cảnh sát xác định W.H. là đối tượng truy nã, tổ công tác nhanh chóng khống chế, bắt giữ. Tại cơ quan công an, W.H. xuất trình hộ chiếu và khai nhận toàn bộ thông tin cá nhân phù hợp với lệnh truy nã của nước sở tại.

Ngày 11/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an hoàn tất thủ tục, bàn giao đối tượng cho nước sở tại để tiếp tục xử lý theo quy định.