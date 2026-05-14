Bắt giữ thanh niên 19 tuổi xông vào Bách Hóa Xanh dùng dao cướp tài sản

Ngày 14/5, Công an xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự Nguyễn Hoàng Sơn để điều tra về tội Cướp tài sản. Vụ việc xảy ra tại cửa hàng Bách Hóa Xanh trên địa bàn.

Trước đó, lúc 13h ngày 13/5, Công an xã Nhơn Mỹ tiếp nhận tin báo của người dân về việc một nam thanh niên mặc đồ đen, đội mũ đen, đeo khẩu trang, cầm dao xông vào cửa hàng Bách Hóa Xanh thuộc ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ, tỉnh An Giang đe dọa nhân viên, chiếm đoạt tài sản rồi bỏ trốn.

Camera ghi lại toàn bộ vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua điều tra xác minh, Công an xã Nhơn Mỹ xác định Nguyễn Hoàng Sơn (19 tuổi, trú tại ấp Nhơn An, xã Nhơn Mỹ) là người thực hiện vụ cướp trên.

Đến khoảng 15h45 cùng ngày, đối tượng này ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tang vật công an thu giữ gồm 1 dao Thái Lan dài khoảng 30cm và số tiền 300.000 đồng.

Vụ việc đang được Công an tỉnh An Giang tiếp tục điều tra.