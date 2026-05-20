Bắt giữ nghi phạm sát hại một phụ nữ tại nhà nghỉ

Ngày 20/5, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết Phòng Cảnh sát hình sự của đơn vị này đã bắt giữ Lê Dương Nghĩa (34 tuổi, trú phường Nam Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, chiều 14/5, đơn vị tiếp nhận tin báo của chủ nhà nghỉ K.V., tại tổ dân phố Trà Long 2, phường Ba Ngòi, về việc phát hiện một phụ nữ tử vong trong phòng nghỉ.

Đối tượng Lê Dương Nghĩa bị công an bắt giữ để điều tra về hành vi giết người (Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa).

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định nạn nhân là bà L.T.K.T. (55 tuổi, trú xã Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa). Nghi phạm liên quan vụ án được xác định là Lê Dương Nghĩa. Tuy nhiên, đối tượng này đã bỏ trốn, nên cơ quan công an phải ra quyết định truy tìm.

Sau quá trình truy xét, đến sáng 20/5, tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Nghĩa khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực phường Tây Nha Trang, Khánh Hòa.

Tại cơ quan công an, Nghĩa khai nhận đã dùng hung khí đâm bà T. tử vong tại nhà nghỉ vào ngày 13/5.

Cơ quan công an đang tạm giữ hình sự Lê Dương Nghĩa để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Như Dân trí đã thông tin, đêm 12/5, một người đàn ông (sau này được xác định là Lê Dương Nghĩa), cùng bà L.T.K.T. đi xe máy đến thuê phòng nghỉ qua đêm tại nhà nghỉ K.V..

Đến khuya 13/5, Nghĩa rời khỏi nhà nghỉ một mình bằng xe máy. Chiều hôm sau, do không thấy bà T. ra ngoài và không có phản hồi khi gọi cửa, chủ nhà nghỉ dùng chìa khóa dự phòng mở cửa phòng thì phát hiện người phụ nữ đã tử vong.

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định nạn nhân có vết thương sâu ở vùng ngực trái, mất máu cấp dẫn đến tử vong.