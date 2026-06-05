Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm khi đang lẩn trốn ở Hà Nội

Ngày 5/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Hưng Đạo (Hà Nội) bắt giữ thành công Vũ Quang Huy (SN 2004, trú tại thôn Lạt Dương, xã Phú Xuyên, TP Hà Nội) khi đang lẩn trốn ở Hà Nội. Huy là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Giết người.

Đối tượng Vũ Quang Huy (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Theo tài liệu điều tra, ngày 27/8/2025, Vũ Quang Huy cùng nhóm thanh niên tại xã Phú Xuyên (Hà Nội) điều khiển xe máy tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Nhóm này mang theo nhiều hung khí nguy hiểm như dao tự chế, vỏ chai bia...

Trong quá trình di chuyển, nhóm của Huy xảy ra mâu thuẫn với một nhóm thanh niên tại tỉnh Ninh Bình. Hậu quả vụ việc khiến 1 người tử vong và 1 người khác bị thương nặng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Ninh Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng liên quan.

Riêng Vũ Quang Huy đã bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình sau đó đã ra quyết định truy nã đối với Huy.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đang điều tra, xử lý vụ án theo quy định.