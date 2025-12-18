Bắt giữ đối tượng trốn truy nã, cầm đầu trong vụ mua bán ma túy

Ngày 18/12, Công an phường Quy Nhơn Đông (tỉnh Gia Lai) cho biết đã bắt giữ Trương Sinh Thành (SN 2005, trú tại khu phố 9, phường Quy Nhơn Đông), đối tượng bị truy nã về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo điều tra ban đầu, Thành được xác định là đối tượng cầm đầu trong vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra đêm 28/7/2024 tại địa bàn phường Quy Nhơn Đông.

Đối tượng Trương Sinh Thành bị Công an phường Quy Nhơn Đông bắt giữ (Công an phường Quy Nhơn Đông).

Đối tượng này đã đưa ma túy cho Võ Đức Ân (SN 1995, trú tại phường Quy Nhơn) để bán cho Nguyễn Chí Hào (SN 2004, trú tại phường Quy Nhơn Đông).

Sau đó, Hào tổ chức sử dụng ma túy, bị cơ quan công an phát hiện. Mở rộng điều tra, công an đã làm rõ hành vi của Thành và các đối tượng liên quan. Sau đó, Thành bỏ trốn, ngày 8/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai ra quyết định khởi tố bị can, truy nã đối tượng.

Ngày 17/12, Công an phường Quy Nhơn Đông xác định Thành đang ẩn náu trên địa bàn phường nên triển khai phương án bắt giữ.

Lúc 22h 45 cùng ngày, khi đối tượng đang di chuyển trên tuyến đường Hùng Vương (phường Quy Nhơn Đông) thì bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Đối tượng đã được Công an phường Quy Nhơn Đông bàn giao cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Gia Lai) để tiếp tục làm rõ các hành vi, xử lý theo quy định pháp luật.