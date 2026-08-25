Bắt giữ 2 người đưa khách nước ngoài xuất cảnh trái phép ở Tây Ninh

Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, vừa ra quyết định khởi tố vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, đồng thời bắt giữ 2 người liên quan.

Trước đó, khoảng 12h40 ngày 17/8, tại khu vực cột mốc 174/1 thuộc ấp Phước Thuận (xã Phước Chỉ, Tây Ninh), tổ tuần tra của Đồn Biên phòng Phước Chỉ phát hiện Mang Văn Do (SN 1965, ngụ xã Phước Chỉ) lái xe máy chở Trần Văn Công (SN 2001, quê Hải Phòng) và ông O.H. (SN 1980, quốc tịch Nhật Bản).

Do và Công bị lực lượng chức năng bắt giữ (Ảnh: Hải Bằng).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng đang tổ chức cho ông O.H. xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia.

Tại Đồn Biên phòng Phước Chỉ, Do khai được một người đàn ông thuê chở Công và ông O.H. xuất cảnh trái phép từ Việt Nam sang Campuchia với tiền công 4 triệu đồng.

Trong khi đó, Trần Văn Công khai đã quen biết ông O.H. từ trước. Công nhận đưa người này sang Campuchia với giá 5 triệu đồng, mọi chi phí trên đường đi do vị khách nước ngoài chi trả.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ sau đó bàn giao các đối tượng cho Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.