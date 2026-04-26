Bắt giam vợ chồng sản xuất thực phẩm giảm cân chứa chất cấm ở TPHCM

Ngày 26/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Như Hảo (SN 1999) và Nguyễn Trọng Anh (SN 1995, chồng Hảo, cùng ngụ phường Thới An) về tội Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.

Vợ chồng Như Hảo - Trọng Anh bị bắt (Ảnh: Nguyễn Trang).

Thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TPHCM về tăng cường công tác đấu tranh chống tội phạm về môi trường, an toàn thực phẩm, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) đã phát hiện đường dây sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giảm cân nhãn hiệu Emo’s có chứa chất cấm do Trần Thị Như Hảo và chồng là Nguyễn Trọng Anh cầm đầu, thông qua pháp nhân Công ty TNHH Nông sản Mai Xuân Thành.

Ngày 30/3, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM phối hợp với Công an xã Bình Mỹ và các đơn vị liên quan triển khai nhiều tổ công tác, đồng loạt kiểm tra đối với Công ty TNHH Nông Sản Mai Xuân Thành tại xã Bình Mỹ và các đầu mối tiêu thụ tại xã Bà Điểm (TPHCM), xã Khánh Cường (tỉnh Quảng Ngãi).

Bên trong cơ sở sản xuất (Ảnh: Nguyễn Trang).

Lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ hơn 5.200 gói bột các loại thực phẩm chức năng nhãn hiệu Emo’s (gồm sữa tách béo, bột trà cam, bột cà phê, bột trà chanh, bột trà dâu, bột trà đào hòa tan); 639kg các loại bột nguyên liệu; 8 thiết bị máy móc sản xuất; gần 33.000 bao bì, vỏ hộp nhựa, in nhãn hiệu Emo’s.

Đến nay, cơ quan chức năng xác định, Trần Thị Như Hảo và chồng là Nguyễn Trọng Anh tổ chức sản xuất thực phẩm giảm cân từ năm 2018 đến nay, có đầu tư thiết bị máy móc, nhân công sản xuất bài bản.

Thực tế, các sản phẩm này không có tác dụng giảm cân, nhưng để người tiêu dùng ưa chuộng, bán được ra thị trường, các đối tượng đã pha trộn chất Sibutramine vào nguyên liệu để sản xuất. Chất Sibutramine khiến người sử dụng giảm cảm giác thèm ăn, có nhiều tác dụng phụ gây nguy hiểm, ảnh hưởng đến tim mạch, gây đau tim, loạn nhịp tim, huyết áp cao và bị cấm sử dụng trong thực phẩm.

Vợ chồng Hảo thuê nhân công đóng gói sản phẩm (Ảnh: Nguyễn Trang).

Từ năm 2018 đến nay, vợ chồng Như Hảo, Trọng Anh đã sản xuất, đưa ra thị trường tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm ước tính hàng chục tỷ đồng; riêng tháng 2 và tháng 3, các đối tượng đã sản xuất, đưa ra tiêu thụ số thực phẩm chức năng có chứa chất cấm trị giá hơn 3,4 tỷ đồng.

Ngoài khởi tố 2 bị can trên, cảnh sát đang điều tra mở rộng, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tiếp tay, tiêu thụ, bán sản phẩm trên thị trường để xem xét, xử lý theo quy định pháp luật.